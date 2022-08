Brutto episodio per Benedetta Rossi, ha dovuto avvertire tutti i fan di quanto è accaduto.

Benedetta Rossi, nota foodblogger divenuta negli ultimi anni sempre più popolare, è stata vittima di un brutto episodio. Quanto successo l’ha costretta ad avvertire tutti coloro che la seguono sul suo canale instagram. Benedetta ha cominciato a muovere i primi passi in questo ambito facendo dei tutoriali su youtube nel 2011.

Come riporta sul suo sito, non parlava ma spiegava le ricette solo con le mani. Ha imparato a cucinare proprio in questo modo, da piccola: “Fin da bambina le mie zie mi mostravano la preparazione dei piatti, attraverso le mani, senza grandi spiegazioni”. La foodblogger per più di 15 anni ha lavorato nell’agriturismo di famiglia. Una volta che il loro casale è stato ristrutturato ha cominciato a pubblicare quasi per gioco i video. La crescita delle visualizzazioni che man man sono diventate migliaia ha portato poi alla registrazione del sito Fattoincasadabenedetta.

Il successo dei video e delle sue ricette ha fatto sì che si creasse un programma tutto per lei. Oggi è un volto noto della televisione e si è affermata come foodblogger. Il successo ottenuto ha portato anche ad una crescita del canale instagram, oggi seguito da oltre 4 milioni di follower. Protagonista di queste ore è quanto successo proprio sui social. Benedetta ha dovuto avvertire tutti coloro che la seguono.

Benedetta è stata vittima di una truffa. Il suo volto è stato utilizzato da un sito per pubblicizzare prodotti dimagranti: “Benedetta Rossi che ha perso 12 kg ha condiviso la sua ricetta segreta con tutto internet”, riporta la pagina. A questo punto ha subito pubblicato lo screen mettendo in guardia i suoi milioni di follower, invitandoli a segnalare questi siti: “Sono dei truffatori e sono dei siti che aprono e chiudono, non possiamo fare niente, voi segnalate, segnalate e segnatale quando lo vedete”.