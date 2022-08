Carmen Russo ha preso una decisione ‘particolare’: riguarda sua figlia Maria

Carmen Russo ha preso una decisione ‘particolare’ che riguarda sua figlia Maria: ecco di che cosa si tratta.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi formano una delle coppie del mondo dello spettacolo più solide e anche più amate. Sono sposati dal 1987 e sono diventati genitori nel 2013 della piccola Maria. Sono molto uniti e lo sono anche in ambito professionale dato che lavorano insieme.

Quest’anno la ballerina ha fatto parte della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per qualche mese è stata lontana dalla sua famiglia dato che è entrata nella casa a settembre del 2021 ed è stata eliminata nel corso della trentaquattresima puntata, a gennaio 2022. La coppia ha avuto Maria molti anni dopo il matrimonio. Pochi mesi fa hanno celebrato la sua prima comunione organizzando una festa con amici e parenti.

Sono state molte le storie social quel giorno, non solo la coppia ha mostrato alcuni attimi della cerimonia ma anche gli altri presenti hanno registrato l’evento. La piccola Maria era bellissima con il suo abito ma anche Carmen ed Enzo erano molto eleganti. L’ex concorrente ha indossato un tailleur bianco che le donava tantissimo mentre suo marito il classico completo da cerimonia. In un’intervista al settimanale Di Più , Carmen ha fatto sapere di una ‘particolare’ decisione presa che riguarda proprio sua figlia.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, la coppia ha preso una decisione ‘particolare’: riguarda la figlia Maria

Qualche mese fa Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno festeggiato la prima comunione della piccola Maria, la loro primogenita. La bambina è nata nel 2013 quando la ballerina aveva 53 anni. La coppia è sposata da oltre 30 anni, sono inseparabili e lo sono anche nel lavoro.

Entrambi sono ballerini e coreografi, gestiscono insieme la scuola di ballo che si trova a Napoli in qualità di insegnanti. La showgirl ha svelato al settimanale Di Più, parlando della figlia Maria, la scelta presa insieme a suo marito. La coppia a quanto pare ha deciso di fare in modo che già da adesso la loro primogenita inizi a responsabilizzarsi un po’, ma in che modo?

Hanno insegnato alla bambina ad essere responsabile degli animali che hanno in casa e lei ha un compito preciso: “Abbiamo insegnato a Maria ad essere responsabile degli animali che abbiamo in casa. Il compito di Maria è quello di cambiare quattro volte al giorno le ciotole dell’acqua e preparare la pappa per tutti”, spiega l’ex concorrente del Gf Vip. Ha inoltre svelato che da qualche settimana hanno un nuovo arrivato in casa, il piccolo Max, un Chihuahua che appartiene a Maria ed è quindi lei a badare a tutto. La piccola si occupa di Max e anche degli altri animali. Questo, secondo Carmen Russo, è un modo per poter responsabilizzare già da adesso la bambina.