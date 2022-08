Christian De Sica non usa mezzi termini: arriva il duro sfogo dell’attore

Christian De Sica non usa mezzi termini, arriva lo sfogo dell’attore: l’ha detto chiaramente.

Christian De Sica è tornato al cinema negli ultimi mesi, l’attore ha fatto parte del cast del film …altrimenti ci arrabbiamo!. La pellicola è uscita nelle sale italiane il 23 marzo 2022; la trama vede al centro dell’attenzione due fratelli, Carezza e Sorriso, che dovranno mettere da parte le divergenze quando la macchina del padre, la Dune Buggy, viene rubata da Torsillo, un truffatore. L’attore ha vestito i panni di quest’ultimo.

Questo è solo uno dei tanti ruoli interpretati nella sua lunga carriera. L’attore ha raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione a numerose commedie che hanno avuto un forte successo. In particolare parliamo dei cosiddetti ‘cinepanettoni’ dove ha formato una solida coppia comica con Massimo Boldi. Insieme a lui l’abbiamo visto in tantissimi film di successo.

Qualche mese fa Christian è stato ospite a Verissimo e ha ricevuto un messaggio proprio da Boldi che oltre a fargli gli auguri per il suo ritorno nelle sale cinematografiche insieme a Siani ha ricordato i vecchi tempi: “Ma quante ne abbiamo combinate noi? Ti ricordi quando per girare Natale sul Nilo abbiamo nuotato nel Nilo e c’erano i coccodrilli?”. Nelle ultime ore però si sta parlando molto dell’attore in riferimento a qualcosa che va molto lontano dal cinema. Christian si è sfogato pubblicamente sui social.

Christian De Sica non usa mezzi termini: lo sfogo dell’attore

Christian De Sica ha un canale instagram molto seguito, sono oltre 600 mila i follower. Non è attivissimo, infatti non pubblica tantissime storie al giorno e foto, ma la sua presenza non passa mai inosservata anche con un semplice post.

Ed è quello che è accaduto nelle ultime ore. L’attore ha pubblicato un messaggio sul suo canale che ha avuto larga diffusione tanto che da ore non si parla d’altro. Si è sfogato pubblicamente schierandosi contro l’ostentazione sui social, lasciando un lungo messaggio: “Ma certe persone non si sono rotte le p**** di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche nelle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i buffi”, ha scritto nella sua storia.

Sembrerebbe che le parole dell’attore siano rivolte a tutti coloro che utilizzano i social costantemente, riprendendo 24 ore su 24 tutto quello che fanno. Per esempio gli influencer sono sempre molto attivi e pubblicano foto e video in continuazione, questo è anche un modo per rendere partecipi i follower dato che i social sono per loro fonte di lavoro. Christian De Sica però si è schierato contro coloro che registrano qualsiasi cosa, anche mentre ballano in discoteca abbracciati o fanno un tuffo. Conclude lo sfogo così: “E basta. Ma è possibile essere diventati così cafoni?”.

Voi cosa pensate delle sue parole?