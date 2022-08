Il colore dei capelli abbinato a quello dell’abito: Elettra Lamborghini sorprende ancora

Elettra Lamborghini abbina il colore dei capelli a quello dell’abito: la cantante continua a sorprendere.

Elettra Lamborghini continua a stupire, l’anno scorso ha fatto ballare il pubblico con il brano diventato un tormentone ‘Pistolero’, quest’anno l’ha fatto di nuovo. Inizialmente aveva negato l’uscita di un pezzo per l’estate ma a quanto pare voleva solo ‘spiazzare’ i fan dato che aspettavano un suo nuovo brano.

E così è stato, perchè qualche settimana fa con un post social ha annunciato l’uscita di Caramello, canzone realizzata in collaborazione con Rocco Hunt e la cantante spagnola Lola Indigo. In basso all’immagine in cui è presente insieme ai due artisti aveva scritto: “Scherzetto, vi pare che vi lasciavo senza il pezzo per ballare questa estate?”. Il brano è uscito il 17 giugno e in queste settimane ha avuto un riscontro pazzesco, diventando, come è accaduto con Pistolero, un tormentone estivo.

Elettra oltre a sorprendere con la musica lo fa anche in fatto di outfit. In particolare quest’anno ha deciso di osare ancora di più e in ogni sua tappa si mostra con un look diverso e soprattutto nuovo, mai visto in precedenza. Avete visto com’è apparsa in un suo ultimo concerto? La cantante ha abbinato il colore dei capelli a quello dell’abito.

Elettra Lamborghini continua a stupire tutti: la cantante ha abbinato il colore dei capelli a quello dell’abito

Sta portando la sua musica in giro per l’Italia e lo sta facendo magnificamente. Questa volta ha deciso di ‘osare’ ancora più con i suoi look. In ogni tappa infatti la cantante appare con uno stile diverso dal precedente. Per esempio in uno dei suoi recenti eventi si è mostrata con un abito molto sensuale dal colore rosa e lo stesso ha fatto per i capelli, mostrandosi con una chioma colorata. Elettra ha sfoggiato uno stile che possiamo definire da urlo. Ma a quanto fare l’ha fatto ancora, ha sorpreso nuovamente il pubblico presentandosi ad un nuovo show con il colore dei capelli abbinato al suo abito.

La cantante questa volta ha indossato un body sgambato con pancia e schiena scoperta. La parte superiore si intreccia e si collega con la parte inferiore. Il colore, avrete visto, è abbinato a quello dei capelli, su un castano ramato che sembra quasi oro. Anche il trucco è ben abbinato. Per concludere ha indossato degli stivali di colore arancio. Elettra è pazzesca con questo outfit!