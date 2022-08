Daniele Bossari, la moglie Filippa Lagerback in lacrime: “Quanti pianti mi sono fatta”

Daniele Bossari, la moglie Filippa Lagerback lo racconta a tutti: “Quanti pianti mi sono fatta”.

Daniele Bossari e Filippa Lagerbach sono insieme dal 2001 e due anni più tardi sono diventati genitori di Stella. Daniele è stato nel 2017 concorrente del Grande Fratello Vip, reality che l’ha visto trionfare. Il presentatore durante la semifinale fece alla sua amata la proposta di matrimonio e lei accettò.

Qualche mese dopo, esattamente a giugno del 2018, la coppia è convolata a nozze con rito civile alle Ville Ponti, a Varese. Subito dopo è seguito il viaggio di nozze a Marracash. La conduttrice raccontò del matrimonio sulle pagine di Grazia spiegando che le nozze erano state un sogno ad occhi aperti: “Un anno fa se qualcuno mi avesse detto che mi sarei sposata con una festa meravigliosa, non ci avrei creduto. Daniele era emozionatissimo“.

Filippa ha svelato che il presentatore quando quel giorno la vide uscire dall’auto provò lo stesso brivido che aveva sentito nel 1994, quando guardandola vestita da sposa nella pubblicità della birra Peroni si convinse che la donna della sua vita doveva essere proprio come lei: “Quando sono uscita dall’auto ed è partita la musica Your Song di Elton John, la colonna sonora di quella pubblicità, Daniele è diventato un vulcano di emozioni”, aveva raccontato. Bossari e Filippa sono genitori di Stella nata nel 2003. La conduttrice al settimanale Confidenze ha raccontato di un momento vissuto che riguarda proprio sua figlia: “Quanti pianti mi sono fatta”.

Daniele Bossari, Filippa Lagerback in lacrime: cosa ha raccontato

Filippa ha così raccontato che nonostante l’abbia sempre spinta verso l’indipendenza ha sentito il distacco: “Quanti pianti mi sono fatta nonostante l’abbia sempre spinta verso l’indipendenza. Adesso che è fuori casa il nostro rapporto è cambiato ma è ancora più bello e profondo”. La conduttrice ha spiegato di essere fiera di sua figlia: “E’ molta brava e organizzata”. A quanto pare la giovane Bossari vuole lavorare come regista e sta studiando per poter affermarsi in questo ambito.