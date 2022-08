Dopo le vacanze in montagna Ilary Blasi ha preso una decisione: di cosa si tratta

Dopo le sue vacanze in montagne, Ilary Blasi ha preso una drastica decisione: in pochissimi immaginano di che cosa si tratta.

Un’estate decisamente diversa dal solito, quella che sta trascorrendo Ilary Blasi in questi ultimi mesi. Dopo l’ultima puntata della sua seconda edizione consecutiva de L’isola dei famosi, è successo davvero l’inimmaginabile: l’annuncio della separazione da Francesco Totti.

La notizia, come in molti ricorderanno, era già apparsa su tutti i giornali di gossip qualche tempo prima dell’adventure reality, ma la conduttrice aveva preferito smentire il tutto a Verissimo. Solo dopo la fine de L’isola dei famosi, però, la sua smentita si è rivelata effimera: il suo matrimonio con Francesco Totti è realmente finito! Dall’annuncio della loro separazione, è successo davvero di tutto. In queste ultime settimane, infatti, si è vociferato che Francesco Totti stia per diventare nuovamente papà. E che, addirittura, la Blasi sia pronta a lasciare Roma per rifugiarsi altrove. A queste indiscrezioni, ovviamente, l’ex coppia non ha mai risposto direttamente.

In tutto questo periodo, Francesco Totti ha preferito ‘trincerarsi’ dietro un silenzio social a differenza della sua ex moglie, che invece continua ad essere attivissima. Tra foto in vacanza e segreti di bellezza, la conduttrice sta condividendo di tutto col suo pubblico. L’ha voluto fare anche quando, di ritorno da alcuni giorni trascorsi in montagna, ha preso una netta decisione. Curiosi di sapere di che cosa si tratta?

Ilary Blasi, la drastica decisione di ritorno dalle vacanze in montagne

Non solo tanto mare e sole, ma anche montagna! È proprio questa la vacanza che Ilary Blasi ha scelto di concedersi dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. D’altra parte, con le alte temperature di queste ultime settimane, scelta migliore di questa non poteva assolutamente fare! Dopo la Tanzania e Sabaudia, quindi, la conduttrice tv ha scelto di prendere un po’ di fresco sulle Dolomiti, finendo sulla bocca di tutti. Forse non tutti, però, sono a conoscenza di quello che la Blasi ha deciso terminati questi giorni in montagna. Avete visto anche voi cos’è successo?

Se il suo ex marito è finito al centro dell’attenzione dei giornali di gossip per la presunta gravidanza di Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha preso una drastica decisione: ritornare alle ‘origini’. Terminata la sua vacanza in montagna, infatti, la conduttrice ha scelto di trascorrere qualche giorno in famiglia e, soprattutto, in compagnia della sua nonna. Sul suo canale social ufficiale, infatti, la bella Ilary ha condiviso diverse IG stories che mostrano la bellezza della Marche. Immersa nei paesaggi di Cagli e Frontone, la Blasi si è completamente rigenerata fisicamente e mentalmente, non perdendo occasione di poter mostrare tutto al suo pubblico social.

In attesa di sapere quando ritornerà in tv, noi non ci perderemo alcun aggiornamento social di Ilary. Voi?