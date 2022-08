Chi è e cosa fa nella vita la figlia di Piero Angela, sorella maggiore di Alberto

Forse non tutti sanno che il grande Piero Angela ha anche una figlia: chi è e che cosa fa la sorella maggiore di Alberto?

Si parla solo di lui in questi ultimi giorni! La morte di Piero Angela ha sconvolto tutti ed ancora adesso – nonostante siano stati celebrati anche i funerali – continua a far parlare tutti. Il divulgatore scientifico è stato un amatissimo personaggio tv per cui si capisce chiaramente quanto il dolore per la sua scomparsa sia davvero immenso.

Grande commozione durante i funerali di Piero Angela svolti Martedì 16 Agosto! Allestita una camera ardente per chi avesse voluto concedere un ultimo saluto al famoso ed amato divulgatore scientifico, sono stati davvero tantissimi coloro che non hanno potuto fare a meno di recarvi presso il Campidoglio e salutare – seppure per l’ultima volta – il proprio beniamino. Tutti amavano Piero Angela, ma in pochi molto probabilmente lo conoscevano perfettamente. Sapete, ad esempio, che – oltre al famoso Alberto Angela – il conduttore tv avesse un’altra figlia?

Forse non tutti lo sanno, ma Alberto Angela ha una sorella maggiore. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Scopriamo insieme chi è e che cosa fa nella vita la figlia di Piero Angela?

Chi è la figlia di Piero Angela e di che cosa si occupa

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di personaggi tv su cui – seppure amatissimi ed affermati – non si conosce proprio tutto alla perfezione. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato dell’attività di Gerry Scotti oltre a quella televisiva, ricordate? Se, però, vi chiedessimo se eravate a conoscenza del fatto che il buon Piero Angela avesse una figlia, la vostra risposta sarebbe stata affermativa? Forse non tutti lo sanno, ma l’amatissimo divulgatore scientifico è diventato padre per la prima volta nel lontano 1958. A questo punto, la domanda sorge spontanea: chi è la figlia di Piero Angela, nonché sorella maggiore di Alberto?

Le informazioni che abbiamo a disposizione sul suo conto sono davvero minime. Per nulla appartenente al mondo dello spettacolo, sappiamo che la figlia di Piero Angela si chiama Christine ed ha anche lei una passione per la scienza. Non ne si ha la conferma, sia chiaro, ma – da alcune citazioni fatte da suo padre – sembrerebbe che sia proprio così.

Chi condurrà Superquark?

È la domanda che un po’ tutti si stanno facendo: dopo la scomparsa di Piero Angela, chi condurrà il suo storico programma? In questi ultimi giorni, si stanno avanzando diverse ‘teorie’, ma quella che sembrerebbe essere più accreditata è solo una. D’altra parte, chi meglio di lui potrebbe assumere le redini in mano del famoso e secolare programma?

Noi non vediamo l’ora di saperne di più, voi?