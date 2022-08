Giorgio Armani, attimi di paura: la decisione è stata inevitabile, cos’è successo

Attimi di paura per il famoso stilista Giorgio Armani: costretto a darsi alla fuga, la decisione è stato del tutto inevitabile.

C’è chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze estive fuori dall’Italia – come, ad esempio, Mara Venier, che a Santo Domingo ha una villa da paura – o chi sceglie proprio il nostro Belpaese per godersi un po’ di relax e tempo libero. Lo sanno bene Belen e Stefano, che sui social sono soliti mostrare le loro giornate in casa, ma anche Giorgio Armani non è affatto da meno.

Come meta delle sue vacanze, Giorgio Armani ha scelto una magnifica isola del Sud Italia. È proprio a Pantelleria che – come raccontato dal diretto interessato a Il Sole 24ore nel 2020 – lo stilista ha una villa, acquistata diversi anni fa ed ampliata nel corso del tempo, dove ama rifugiarsi nei momenti ‘down’ del lavoro. “Trascorro parte della vacanze estive lontano dal ritmo caotico della città”, ha spiegato.

È proprio durante la sua vacanza estiva, però, che Giorgio Armani ha vissuto degli attimi di paura. Stando a quanto si legge su Il Messaggero, sembrerebbe che sia successo l’inimmaginabile e che lo stilista, insieme ad alcuni suoi amici, sia stato costretto a prendere una drastica decisione. Scopriamo insieme cos’è successo.

Giorgio Armani, attimi di paura per il famoso stilista: cos’è successo

Attimi di paura per Giorgio Armani e i suoi amici! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che lo stilista si trovasse nella sua casa a Pantelleria con alcuni suoi compagni quando è stato costretto ad abbandonarla in fretta e furia e a rifugiarsi sul suo yacht per via di un maxi incendio. Non si conoscono le sue reali cause, ma possiamo affermarvi che le conseguenze sono stati più che pesanti. L’incendio, infatti, è stato pesantissimo. E, a causa del vento di scirocco, non è stato affatto facile da domare.

Anche la casa di Giorgio Armani, purtroppo, è stata colpita dall’incendio. Su Il Messaggero, addirittura, si legge che le fiamme siano arrivati addirittura all’interno della villa. E che il famoso stilista, insieme ai suoi amici, sia stato messo in fuga per mettersi al sicuro sulla sua barca. Tutto, a quanto pare, sembrerebbe essersi risolto per il meglio. Immaginiamo, però, che per il famoso stilista – così come per tutti gli altri – sia stato un grosso spavento.

La ‘denuncia’ di Myrta Merlino

Un incendio del genere, da come si può chiaramente comprendere, non è assolutamente passato inosservato. Ed oltra ad aver provocato tanto spavento e timore, ha suscitato un bel po’ di disapprovazione. Ce lo confermano le parole di Myrta Merlino, moglie di Marco Tardelli e conduttrice de L’aria che tira su La7, che sul suo canale Twitter ha ‘denunciato’ l’accaduto.

Un messaggio breve e conciso, che descrive chiaramente i danni di questo incendio!