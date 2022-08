Tutti pazzi per Grand Hotel, ma in pochissimi conoscono questo retroscena: impensabile! 

Tutti pazzi per la serie tv Grand Hotel su Canale 5, ma in pochissimi conoscono questo retroscena che abbiamo appena scoperto: impensabile!

Siete pronti ad una nuova puntata di Grand Hotel? A partire dalle 21:45 di Venerdì 19 Agosto, infatti, andrà in onda una nuova ed imperdibile puntata dell’amatissima serie tv di Canale 5. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato tutte le anticipazioni di questa sera, la seguirete? Noi assolutamente non ce la perderemo! In attesa della puntata, però, abbiamo scoperto un retroscena che senza alcun dubbio conoscono in pochissimi.

Sembrerebbe che mai come quest’anno Mediaset abbia deciso di puntare in alto con le serie tv. Certo, alcuni programmi secolari del palinsesto sono stati cancellati – come ad esempio Temptation Island, su cui Filippo Bisciglia ha espresso il suo parere proprio recentemente – ma una cosa è certa: le mini serie trasmesse quest’anno sono state superlative! State seguendo anche voi questa terza ed ultima stagione di Grand Hotel? Tra qualche ora andrà in onda la quarta puntata e vi assicuriamo ne vedremo sicuramente delle belle. Nell’attesa però abbiamo rintracciato un retroscena che non possiamo fare a meno di raccontarvi. In tantissimi seguono la serie tv ma in pochi conoscono quello che noi abbiamo appena scoperto. Curiosi di saperne di più? È davvero impensabile!

Retroscena impensabile su Grand Hotel? Nessuno l’avrebbe detto

Avete già preso impegni per domani sera? Ci auguriamo proprio di no: l’appuntamento di questa sera di Grand Hotel sarà totalmente imperdibile. certo virgola di colpi di scena ce ne sono stati tantissimi in questi primi episodi, ma state sicuri che il bello ancora deve venire. D’altra parte virgola non è assolutamente la prima volta che la famosa serie tv regali al suo numeroso pubblico un valido motivo per restare attaccati al piccolo schermo punto e siamo certi che anche il retroscena che abbiamo appena scoperto vi farà appassionare ancora di più alle vicende di Julio e Alicia. siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Siamo certi che una cosa del genere non l’avreste mai immaginata prima d’ora.

Sappiamo benissimo che Grand Hotel è una serie tv ambientata in Spagna intorno ai primi anni del 1900. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che si tratta di una miniserie d’epoca con relativi costumi personaggi e eventi legati ad un determinato periodo storico. Il retroscena di cui vi andremo a parlare tra pochissimo fa proprio riferimento ai costumi. Sono davvero bellissimi, non credete? In moltissimi però si chiedono da dove provengano, siete curiosi di saperlo anche voi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i costumi di scena siano stati presi da due mercatini della penisola iberica. Ma non solo. Si legge inoltre che una sartoria famosa di Spagna di abiti d’epoca sia diventata la fornitrice ufficiale della produzione della serie tv.

Avreste mai immaginato un retroscena del genere?