Iva Zanicchi non si aspettava una notizia del genere: brutto colpo per lei

Iva Zanicchi, brutta notizia per l’amatissima cantante: è arrivata nelle ultime ore.

Iva Zanicchi è fra le concorrenti della nuova edizione di Ballando Con le stelle. La cantante lo ha fatto sapere qualche settimana fa in un’intervista a Super Guida Tv in cui ha detto che prima di accettare ci ha pensato un po’ lasciandosi convincere da Milly Carlucci: “Al 99% sarò nel cast. Ci ho pensato prima di accettare ma devo dire che Milly è una donna eccezionale”. La vedremo in una veste completamente diversa da quella che siamo noi abituati a conoscere.

Come ha raccontato la sua casa è Mediaset ma dato che non aveva esclusive ha deciso di avventurarsi in questo nuovo percorso. Non solo Ballando con le stelle ma nel suo futuro ci sono tante belle novità. Sono infatti arrivate diverse proposte per il teatro e lei ci sta valutando. Dice che vorrebbe portare lo spettacolo che faceva prima del Covid, bloccato a causa della pandemia.

A febbraio 2022 la cantante ha calcato il palco del Festival di Sanremo, cantando il brano Voglio amarti. La canzone è arrivata al cuore del pubblico e dei telespettatori da casa. Iva è un’artista con una carriera che può definirsi magnifica e la partecipazione alla Kermesse è stato solo un tassello in più che si aggiunge. Nelle ultime ore per la cantante però non è arrivata una bella notizia: scopriamo di che cosa si tratta.

Iva Zanicchi, brutta notizia per la cantante: cos’è emerso nelle ultime ore

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022, adesso Iva Zanicchi è pronta a calcare un nuovo palco, ma lo farà in una veste completamente diversa. La cantante è tra le concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Avremo modo di vederla in un ambito molto diverso, riuscirà a convincere i giudici del programma? Staremo a vedere.

Nelle ultime ore non è arrivata una bella notizia per l’artista. Abbiamo avuto modo di vedere che in televisione, in attesa dell’inizio dei programmi che solitamente cominciano tra settembre- ottobre e a seguire, stanno andando in onda le repliche di film, serie tv e trasmissioni varie. Ebbene, a Ferragosto su canale 5 è stata trasmessa la puntata dello show dell’artista, D’Iva. Fin qui tutto bene, ma a quanto pare lo spettacolo ha raggiunto bassi ascolti, fermandosi al 9.1% di share pari a 882.000 spettatori.

Una brutta notizia per la Zanicchi e il suo programma. Ad ottenere la prima serata è stata la Rai con Immenhof-L’avventura di un’estate che ha tenuto incollati oltre 2 milioni di spettatori pari al 18% di share. D’Iva è stato superato persino da Italia 1 che ha mandato in onda Chicago Pd. Non una buona novella per lo show dell’artista che, come riportato, si è fermato a meno di un milione di spettatori.