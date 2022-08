Jessica Melena mostra un angolo della stanza del bimbo in arrivo: “Si inizia a preparare tutto”

Jessica Melena mostra un angolo della stanza del bimbo che presto arriverà: “Si inizia a preparare tutto”.

Jessica Melena e Ciro Immobile diventeranno genitori per la quarta volta. L’annuncio è arrivato a maggio con un post social in cui le emozioni si intrecciano e coinvolgono. Nel video c’è Jessica con i tre bambini, il calciatore riprende e dice: “Vi dobbiamo dire che nella pancia di mamma c’è un bimbo”.

I bambini sono intorno alla donna, la foto emana una felicità smisurata e i sorrisi sulle loro labbra, anche dei più piccoli, riempie di magia il momento. Ciro e Jessica sono sposati dal 2014 e sono diventati genitori di tre splendidi bambini in attesa ora del quarto. Pochi giorni dopo l’annuncio hanno fatto sapere il sesso del bebè in arrivo: sarà un maschietto! L’hanno svelato con un nuovo video social con tanti palloncini e uno più grande fatto scoppiare e all’interno ce ne erano altri più piccoli di colore azzurro.

In queste settimane la moglie dell’attaccante della Lazio ha reso partecipi i follower dei passi della sua gravidanza pubblicando scatti in cui si vede il pancino che man mano cresce. A corredo di un’immagine riporta: “La maternità è il più grande privilegio della vita”, con lei in mare e la sua bellezza che lascia senza parole. Adesso è al settimo mese di gravidanza. Non manca molto alla nascita e in questi giorni è impegnata con i preparativi per accogliere il bambino. In una recente storia instagram ha mostrato un angolo della stanza del bimbo che nascerà.

Jessica Melena mostra un angolo della stanza del bimbo in arrivo: ecco i dettagli

Jessica Melena diventerà mamma per la quarta volta. Insieme a Ciro Immobile ha annunciato la dolce attesa a maggio svelando qualche giorno dopo il sesso: è un maschietto. Al settimanale Chi ha raccontato che il nome lo sveleranno soltanto quando il bimbo nascerà ma ha spiegato che ad averlo scelto è stato il maschietto di casa.

“Ognuno di noi ha scritto in un bigliettino il nome che preferiva e poi abbiamo fatto pescare a Mattia. Ma ve lo diremo quando nascerà, niente nomi strani però”, ha dichiarato a Chi. Jessica e Ciro sono diventati genitori nel 2013 di Michela, due anni dopo è nata Giorgia e nel 2019 è nato il terzo figlio, Mattia. La nascita del quarto figlio è prevista per ottobre 2022. La moglie dell’attaccante della Lazio è seguitissima sui social. Negli ultimi giorni ha mostrato un angolo della stanza del bimbo in arrivo.

In una storia instagram ha fatto vedere alcuni dettagli. Il colore predominante è l’azzurro con il bianco. Sulla parete è raffigurato una sorta di ‘paesaggio’, c’è la luna, le stelle e le nuvole: “Piano piano si iniziai a preparare tutto per l’arrivo del mio cuoricino”, ha scritto in alto. L’angolo mostrato è molto bello e pieno di magia!