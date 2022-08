La dottoressa Pimple Popper, episodio da incubo per Ramiro: non potrebbe mai dimenticarlo!

Episodio da incubo per Ramiro raccontato dinanzi alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper: non potrebbe mai dimenticarlo.

Un vero e proprio episodio da incubo, quello raccontato da Ramiro dinanzi alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper. Il cinquantenne messicano ha spiegato di aver chiesto aiuto alla dermatologa californiana dopo averlo già fatto in passato, ma di non aver mai ottenuto i risultati sperati.

Così come tantissimi altri pazienti di Sandra Lee che scelgono di rivolgersi a lei dopo aver già tentato di essere aiutati da altri specialisti, anche Ramiro ha chiesto di aver consultato un precedente medico e di essersi sottoposta addirittura ad un intervento di rimozione. Quello che, però, doveva essere una vera e propria liberazione per lui, si è rivelato tutt’altro! Prima di spiegarvi, però, cos’è successo, procediamo con ordine e capiamo per quale motivo Ramiro ha chiesto aiuto.

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Ramiro ha scelto di chiedere aiuto alla famosa dottoressa per via dell’escrescenza cresciutagli ai lati dalla bocca. Il bozzo, da quanto raccontato, sarebbe spuntato per la prima volta nel 2000 e che molto presto abbiamo raggiunto delle dimensioni piuttosto notevoli. “È grande quanto una pallina di gelato”, ha spiegato sua figlia Kiara alle telecamere del programma. Di che cosa si trattava esattamente? Scopriamolo insieme!

Episodio da brividi per Ramiro: cos’è successo prima de La dottoressa Pimple Popper

Dopo lo ‘strano’ bozzo di Jason dietro il collo, La dottoressa Pimple Popper ha dovuto fare i conti con un altro alquanto ‘particolare’. Alle telecamere del programma, come dicevamo poco fa, Ramiro ha mostrato la sua protuberanza ai lati della bocca ed ha spiegato che – seppure inizialmente piccolina – è cresciuta esponenzialmente nel giro degli ultimi anni. Dateci un po’ uno sguardo:

Intorno al 2005, quando la protuberanza era già cresciuta tantissimo, Ramiro si è sottoposto ad un primo intervento chirurgico di rimozione senza ottenere grandi risultati. Oltre a sentire molto dolore, il paziente della dermatologa ha raccontato di aver risolto poco e nulla. A distanza di qualche tempo dall’operazione, infatti, il bozzo è ricomparso e decisamente più grande di prima. Dopo aver sopperito per troppo tempo a questo suo problema ed aver lasciato correre, però, Ramiro si è reso conto che non poteva e non voleva più convivere col bozzo ed è così che ha scelto di chiedere aiuto alla famosa dermatologa californiana. Sandra Lee sarà riuscita ad aiutare il suo paziente? Assolutamente si! Il bozzo di Ramiro, infatti, era una cisti e la dottoressa non ha affatto esitato a rimuovergliela completamente. Guardate un po’ il risultato ottenuto, è da brividi:

Insomma, Ramiro non poteva affatto chiedere di meglio. “Finalmente ho una faccia nuova”, ha detto alle telecamere del programma dopo l’intervento.