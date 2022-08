“Fu un dramma”: il terribile episodio raccontato da Maria Monsé

In una sua intervista, Maria Monsé ha raccontato il terribile episodio capitatole: “Fu un dramma”, una storia davvero da brividi.

Un terribile episodio, quello che Maria Monsé ha raccontato nel corso di una sua intervista ad Ok salute e benessere. Volto amatissimo della televisione italiana, la bella siciliana riesce sempre a catturare l’attenzione su di sé per via della sua bellezza, ma anche per la sua solarità. Dietro a questo sorriso, però, non tutti sanno che si nascondono dei veri drammi.

Molto probabilmente per la prima volta, Maria Monsé ha raccontato il terribile episodio di cui è stata vittima diverso tempo prima. “Fu un dramma”, ha detto ad Ok Salute e Benessere. Un racconto, come dicevamo poco fa, da far drizzare la pelle, ma che soprattutto sottolinea quanto le storie dei Vip siano molte volte identiche a quelle di noi gente ‘comune’.

Molto più del brutto episodio capitato a Iva Zanicchi qualche giorno fa! Quello che è successo a Maria Monsé diversi anni addietro è davvero terribile. A raccontarlo, è stata proprio la diretta interessata nel corso di questa sua recentissima intervista. Scopriamo insieme cos’è successo.

Maria Monsé racconta il terribile episodio accadutole: parole da brividi!

È la splendida mamma di Perla, giovane sedicenne nata dal suo matrimonio con Salvatore Paravia, ma non tutti sanno che Maria Monsé ha subìto ben due aborti. A raccontarlo, come dicevamo, è stata la diretta interessata ad Ok Salute e Benessere.

Divenuta madre per la prima volta a 32 anni, la showgirl ha raccontato di come abbia vissuto felicemente questa sua prima gravidanza e come era convinta che anche la seconda si sarebbe dimostrata tale. Qualcosa, però, non deve essere andato per il verso giusto perché, scoperta di stare diventando mamma per la seconda volta, la Monsé ha perso il suo bambino. “Ho sentito dei dolori alla pancia e sono corsa a fare un’ecografia. Era solo la terza settimana, ma i battiti non c’erano più”, ha iniziato a raccontare. Inutile spiegarvi tutto quello che è successo dopo! Maria, infatti, ha rivelato di essersi recata a Roma per abortire, ma di aver vissuto un terribile episodio in quest’occasione. “Per ironia della sorte, la mia stanza era accanto a quella in cui nascevano i bambini. Io stavo per abortire e dall’altra parte del muro sentivo piangere i neonati”, ha raccontato.

Superare il dramma dell’aborto – come spiegato recentemente anche da Bianca Atzei – non è stata affatto facile, eppure la Monsé – memore della sua prima gravidanza – ha voluto riprovare ad avere un figlio. Anche stavolta, però, non tutto è andato per il meglio. Dopo la perdita del suo secondo bebè, anche il terzo purtroppo non ce l’ha fatta! “Ero disperata, non ci volevo credere”, ha detto. Spiegando, infine, di aver pensato che i medici avessero sbagliato e che fosse stata proprio lei a procurarsi questi due aborti, ma nulla di tutto questo era reale. “Ero entrata in un tunnel”, ha concluso.

Dopo tutto questo dolore, Maria Monsé ha raccontato di essersi resa conto del valore di tutto quello che aveva. “Sono una donna molto fortunata”, ha detto, sottolineando quanto la presenza di sua figlia Perla sia fondamentale per lei.