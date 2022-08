“No make up”: Shaila Gatta si mostra al naturale e senza filtri

Shaila Gatta si mostra senza trucco e senza filtri: ecco com’è l’ex velina al naturale.

Shaila Gatta è stata dal 2017 al 2021 la velina mora di Striscia la notizia, affiancata dalla velina bionda Mikaela Neaze Silva. A giugno dell’anno scorso hanno annunciato la fine del loro percorso sul bancone del tg satirico dove vi hanno fatto parte per 4 edizioni consecutive e sono diventate le veline con la partecipazione al maggior numero di puntate.

Il saluto al programma è stato segnato però da un nuovo ritorno. Infatti per un breve periodo sono tornate sul bancone perchè Giulia Pelegatti e Talisa Ravagnani, le nuove veline, sono state costrette ad osservare la quarantena fiduciaria dopo essere entrate in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Adesso Shaila è nuovamente impegnata insieme a Mikaela con Paperissima Sprint, con lei c’è Vittorio Brumotti e il Gabibbo. Oggi è molto amata e famosa ma ricordate dove l’abbiamo vista la prima volta?

Nel 2015 partecipa alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi ed è in seguito a questa esperienza che la sua carriera come ballerina spicca letteralmente il volo. Grazie ad Amici, a tutte le esperienze vissute in questi anni e all’arrivo a Striscia è diventata sempre più popolare. Oggi sui social è seguitissima. Sul suo canale pubblica molti scatti e molti video in cui mostra cosa fa per tenersi in forma. In una recente storia instagram ha condiviso uno scatto in cui è senza trucco e senza filtri.

Shaila Gatta, lo scatto senza trucco e senza filtri incanta, è bella anche al naturale

Ha fatto parte della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi e una volta uscita dalla scuola è entrata nel corpo di ballo di diversi programmi televisivi. Shaila Gatta è arrivata nel 2017 a Striscia la notizia e per quattro edizioni l’abbiamo vista nei panni di velina mora.

Il 12 giugno 2021 annuncia insieme a Mikaela Neaze Silva, la volontà di lasciare il ruolo di velina del tg satirico. Oggi la ballerina è molto amata ed è seguita sui social da oltre 800 mila follower. Sul suo canale possiamo ammirare la bellezza delle foto condivise. Gli ultimi scatti la ritraggono al mare dove sfoggia bikini molto belli e un fisico scolpito. L’allenamento è fondamentale per la ballerina che più volte mostra cosa fa per tenersi in forma e avere un fisico perfetto e tonico. Di recente in una storia instagram ha pubblicato una foto in cui mostra il viso al naturale.

Lei stessa scrive in alto all’immagine serale: “No make up”; Shaila anche senza trucco è bellissima. E’ molto giovane e non ha bisogno di colori e accessori in quanto la sua bellezza al naturale incanta. E’ meravigliosa anche senza trucco!