Orietta Berti, episodio drammatico: l’incidente è stato inevitabile

Orietta Berti, è successo un episodio davvero drammatico: l’incidente è stato davvero inevitabile, cosa è esattamente accaduto.

Continua il grande exploit televisivo di Orietta Berti! Dopo essere stata sulle vette di ogni classifica musicale col singolo ‘Mille’ poco più di un anno fa, cantata insieme a Fedez ed Achille Lauro, l’amatissima cantante si accinge ad essere la protagonista di un famoso programma tv.

A distanza di qualche mese dal suo ruolo a The Voice of Italy Senior, Orietta Berti si accinge a prendere parte ad un altro programma tv. Non vi parteciperà come concorrente – com’è accaduto nel 2020 a Il Cantante mascherato – bensì come opinionista. Davvero incredibile, non credete? Insieme a Sonia Bruganelli, quindi, l’amata cantante di Cavriago accompagnerà Alfonso Signorini in questa settima edizione del GF Vip.

In attesa di poterla vedere sul piccolo schermo in qualità di opinionista, Orietta Berti continua ad essere la regina dell’estate e a presenziare ai diversi eventi musicali organizzati in sua compagnia. Quello che, però, è successo nel corso di una sua serata qualche giorno fa, ha lasciato tutti senza parole. Si tratta di un vero e proprio episodio drammatico, ve lo assicuriamo! Scopriamo insieme cos’è successo.

Orietta Berti, attimi di paura durante il concerto: episodio drammatico

Un’estate piena di gossip – e quanti ce ne sono stati! – ma anche di buona musica. Tra veri e proprio tormentoni, che hanno ottenuto degli immediati riconoscimenti, e imperdibili concerti, sono stati dei mesi all’insegna di melodie davvero indimenticabili.

Tra i tantissimi eventi a cui hanno preso parte diversi cantanti nostrani, menzione particolare merito quello a cui ha presenziato nei giorni scorsi Orietta Berti. Era esattamente il 16 Agosto quando l’amatissima cantante, nonché futura opinionista del GF Vip, si è esibita sul palco di piazza Giglia in Sicilia per allietare il pubblico con la sua caldissima voce. Tutto stava andando per il meglio, la platea intonava le canzoni della mitica Berti e restava incantato dalla sua bravura, ma qualcosa di impensabile è successo da un momento all’altro. Sul web, infatti, si legge che un drone che avrebbe dovuto ‘documentare’ l’evento e riprendere le immagini dall’altro, è improvvisamente caduto, andando a colpire una donna seduta su una panchina. Un drammatico episodio, da come si può chiaramente comprendere, che ha spaventato tutti i presenti – proprio com’è accaduto ad una famosa band. Tutto, però, sembrerebbe essere andato per il meglio: la donna è rimasta ferita, ma è stata immediatamente portata in ospedale.

La reazione di Orietta all’incidente

Raggiunta dall’Adnkronos dopo l’incidente, Orietta Berti ha raccontato di non essersi affatto accorta del misfatto e di averlo saputo subito dopo il concerto. Com’è sua solita fare, però, la cantante si è detta contenta che la signora in questione non si sia fatta nulla.

Lo spavento, immaginiamo, è stato davvero forte, ma l’importante è sapere che sia andato tutto bene.