“Triste per la sua morte”: il dolore immenso di Robert De Niro

Robert De Niro ha espresso tutto il suo dolore per la morte di una persona a lui molto cara: le sue parole commuovono tutti.

Superare la morte di una persona cara o di un parente, si sa, non è assolutamente cosa da niente! Lo sa bene Robert De Niro che, nel corso di una sua intervista al magazine THR, non ha potuto fare a meno di rivolgere il pensiero per la scomparsa di una sua grande amica.

La notizia della morte della famosissima attrice ha letteralmente sconvolto tutti! Seppure le sue condizioni fossero state messe in chiaro sin da subito, nessuno mai si sarebbe aspettato un epilogo tale. Purtroppo, però, è andata a finire proprio così. E i suoi ammiratori e familiari non hanno potuto fare a meno di prenderne atto.

Tra i numerosi pensieri giunti a distanza di qualche ora dall’annuncio della sua morte, anche Robert De Niro non ha perso occasione di poter esprimere il suo. È così, proprio sulle pagine del magazine THR, ha rivolto un dolce e caro pensiero alla sua collega. “Che notizia triste!”, ha detto la star hollywoodiana, facendo chiaramente intendere quanto l’affetto per l’attrice fosse incredibile. Un dolore immenso, quindi, per il famoso attore, che si aggiunge alla lista di tutti coloro che sono rimasti letteralmente colpiti dalla tragica notizia.

Dolore immenso per Robert De Niro: cos’è successo

Chi lo dice che tra i colleghi non si possa creare un rapporto di stima reciproca e d’amicizia? Lo sanno bene Lorella Cuccarini, che non perde mai occasione di poter elogiare Maria De Filippi e spiegare quanti la conduttrice sia ‘speciale’ per lei, e il buon Robert De Niro. Qualche giorno fa, infatti, l’attore ha saputo della morte di una sua carissima collega e non ha potuto fare a meno di condividere col suo pubblico il suo dolore per questa tragica notizia.

“Era un’attrice straordinaria, meravigliosa. Mi è piaciuto tanto lavorare con lei”, ha spiegato Robert De Niro al magazine THR. La loro collaborazione, a quanto pare, risalirebbe a diversi anni fa ed esattamente al film “Wag the dog”.Ancora adesso – nonostante siano passati anni dalla pellicola recitata insieme – la star hollywoodiana nutre un ottimo ricordo della sua collega Anne Heche.

Cos’è successo ad Anne Heche

Forse non tutti lo sanno, ma l’amatissima ed apprezzata attrice è morta in seguito ad un tragico incidente stradale. Si legge, infatti, che Anne Heche fosse alla guida della sua auto quando ne ha perso il controllo, andando a sbattere contro una casa situata ai lati della strada. Le sue condizioni, purtroppo, sono apparse subito disperate, dato anche l’incendio in cui è rimasta coinvolto. E, dopo circa una settimana dal sinistro, è morta!

Grande dolore per tutti gli ammiratori per Anne Heche e la sua morte, ma soprattutto per i suoi figli, che con questo messaggio hanno chiaramente dimostrato la loro sofferenza.