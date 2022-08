Uomini e donne, brutte notizie: l’ex tronista non sta bene

Uomini e donne, l’ex tronista del programma sta poco bene: ecco cos’è successo.

Un’amata ex tronista di Uomini e donne ha fatto sapere tramite i social di essere stata poco bene. Soltanto una settimana fa ha annunciato di essere in dolce attesa. Ha pubblicato un video sul suo seguitissimo canale social in cui rivelava la notizia. E’ mamma di una bambina avuta dal suo compagno e fra qualche mese lo diventerà per la seconda volta.

L’abbiamo conosciuta nel programma di Maria De Filippi dove fu scelta come tronista. Il suo percorso si concluse con un lieto fine ma la relazione in seguito terminò. Di tempo ne è passato e lei in questi anni è diventata sempre più nota, in particolar modo sui social dove ha un canale instagram da oltre un milione di follower. Proprio sul suo profilo ha fatto sapere qualche giorno fa di stare poco bene.

In una storia ha pubblicato uno sfogo mostrandosi abbastanza provata: “E’ da questa mattina che, come sono salita in macchina, mi sono sentita male. Giuro che non sono mai stata così male in tutta la mia vita”, ha raccontato spiegando l’assenza dai social.

Uomini e donne, l’ex tronista racconta di aver passato un brutto momento

Ha annunciato sui social di essere in attesa del secondo figlio, l’ex tronista lo ha fatto sapere pubblicando un bellissimo video in cui nelle immagini appare lei insieme al suo compagno e alla primogenita: “Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi. Il mio cuore esplodeva già per nostra Anastasia ora non ve lo so spiegare, è un qualcosa di inspiegabile quello che stiamo provando da tre mesi a questa parte“.

L’ex protagonista di Uomini e donne ha raccontato che dietro quel pancino c’è una storia incredibile, come è accaduto anche per la prima figlia. Una storia fatta di lacrime, urla, abbracci forti da togliere il fiato, tante battaglie, fino al miracolo, racconta. E’ così che ha annunciato la gravidanza. Di recente, com’è solita fare, ha interagito molto con i follower mostrando spesso il pancino che cresce, ha anche aperto un box delle domande e ha risposto alle curiosità di coloro che la seguono. Molte riguardavano proprio il suo stato. Ma in questi giorni l’ex tronista ha fatto sapere di stare poco bene, Ludovica Valli lo ha spiegato attraverso una storia social.

Nel messaggio pubblicato qualche giorno fa spiega che appena salita in macchina si è sentita male, dice di non essere mai stata così in tutta la sua vita: “E’ da questa mattina che, come sono salita in macchina mi sono sentita male. E’ tutto il giorno che ho la nausea. Giuro che non sono mai stata così male in tutta la mia vita, scusate l’assenza”. Ludovica a quanto pare è stata poco bene, nella foto condivisa appare abbastanza provata. Dalle sue ultime storie social registrate sembrerebbe che adesso stia meglio, si è trattato solo di un momento.