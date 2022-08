Uomini e Donne, cambia tutto: una decisione storica, non è mai successo prima

Uomini e Donne, cambia tutto: la clamorosa decisione sconvolge tutti! Avverrà qualcosa che non è mai successo prima!

Manca ormai solamente qualche settimana al ritorno sui nostri schermi dei programmi televisivi più seguiti. Le principali emittenti televisive sono già pronte a sfornare tantissime novità pronte ad intrattenere i telespettatori con le nuovissime edizioni degli show più amati. Tra questi non manca certamente all’appello Uomini e Donne, il programma che vede alla conduzione la regina della Mediaset, Maria De Filippi.

Ebbene, manca poco ormai al ritorno sul piccolo schermo del dating show più seguito e sono già diverse le indiscrezioni che parlano di clamorose novità che vedremo all’interno della nuova stagione del programma. Di cercare l’amore non si smette mai e se poi lo si può fare sotto le luci dei riflettori, la combo per il successo è certamente assicurata. Lo sanno bene i volti che ambiscono al tanto desiderato trono rosso. Ma chi siederà stavolta? Ebbene, nella nuova edizione di Uomini e Donne cambia tutto. Quello che succederà non l’abbiamo mai visto prima.

Uomini e Donne, nella nuova edizione del dating show cambia tutto: cosa succederà

Manca ormai poco alla registrazione delle prime puntate del programma che vedremo andare in onda nell’immediato autunno. Ma cosa dovremo aspettarci dalla nuova edizione di Uomini e Donne? Un’indiscrezione che circola sul web ci dice che questa nuova stagione presenterà una novità inaudita. Sarà forse l’idea di rinnovare un po’ il programma che fa sì che in questa nuova edizione ci sia un vero e proprio cambio di rotta nella selezione dei tronisti che siederanno sull’ambito trono del dating show. Ebbene, ad Uomini e Donne cambia tutto e secondo Lorenzo Pugnaloni che ha lanciato l’indiscrezione direttamente dal suo profilo Instagram ufficiale sembrerebbe che a scegliere le sorti di uno dei quattro tronisti saranno i membri del trono over.

Fino ad ora non era mai successo che un giovane tronista fosse scelto direttamente dai volti che hanno preso parte in questi anni al trono over. Sarà forse l’idea di voler destare più curiosità nel pubblico, nel catturarlo e nel convincerlo a seguire sempre di più il programma che forse è stata presa in considerazione questa iniziativa.

I tronisti del trono classico che prenderanno parte alla nuova edizione di Uomini e Donne saranno sempre quattro. Questi saranno scelti dopo una accurata selezione da parte della redazione che provvederà poi a scegliere 3 tronisti, mentre la scelta del quarto tronista dipenderà dal trono over. Ebbene, in queste nuove vesti di ‘giudici’ dame e cavalieri del noto programma di cui fanno particolare audience, hanno stavolta un ruolo ancora più responsabile. Curiosi di conoscere i nuovi tronisti del Trono Classico? Noi tantissimo!