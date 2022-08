Uomini e Donne, è in crisi la storica coppia molto amata dal pubblico?

Le voci che circolavano sul loro conto avevano un fondo di verità? La storica coppia di Uomini e Donne sarebbe in crisi

Ogni edizione dello storico programma ci ha regalato momenti inediti. Ad Uomini e Donne abbiamo assistito alla nascita di diversi amori. Alcune storie sono diventate iconiche all’interno del dating show, altre invece purtroppo non sono decollate.

Dopo diversi anni di amore le voci sulla storica coppia parlerebbero di crisi. A confermare queste ultime però è stato l’ex tronista che ha ahimè fatto sapere che tra i due le cose non starebbero andando come dovrebbero. Proprio di recente, abbiamo appreso la notizia che ha visto lo sfasciarsi di un’altra coppia per la quale avevamo fatto il tifo all’interno del programma. Sapere oggi che anche la storica ed amata coppia, convolata tra l’altro a nozze, è in crisi, lascia tutti con un po’ di amaro in bocca. “Stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro“, ha detto l’ex tronista. Le sue parole, hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Uomini e Donne, la storica coppia in crisi: arriva la conferma

Se prima c’erano dei semplici sospetti, adesso le parole dell’ex tronista non lasciano più nessun dubbio. Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono in crisi. La storica coppia di Uomini e Donne, dopo diversi anni da quando vivono la loro storia d’amore lontani dalle telecamere del programma, vivono oggi un momento alquanto difficile. Entrambi si sono espressi al riguardo, e parlare pubblicamente di quanto stesse avvenendo all’interno del loro spazio privato non è certamente stata una cosa semplice.

I rumors emersi recentemente, parlavano di un possibile avvicinamento dell’ex tronista ad un’altra donna. Al riguardo è però arrivata la smentita, ed Eugenio ha fatto sapere che le motivazioni che vedono i due ex volti del noto programma a prendersi un momento, derivano da tutt’altro. Entrambi hanno di fatti smentito le voci sul possibile tradimento, tuttavia non è stata smentita la crisi che tutt’ora attraversano.

“E’ un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti o queste cavolate qua, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento e niente. Quindi, siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro“. Sono state queste le parole di Eugenio che con Francesca Del Taglia è convolato a nozze ed ha costruito una bellissima famiglia. Ad oggi lo scopo primario è quello di tutelare dapprima i loro bambini, e quindi qualsiasi decisione entrambi prenderanno, non dovrà assolutamente nuocere loro.

Quella formata da Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo è una coppia che ci è piaciuta sin da subito. Speriamo che nonostante gli alti e bassi, che sappiamo essere presenti in ogni coppia, i due riescano a ricongiungersi ed a sentire nuovamente quel reciproco sentimento l’uno per l’altra. E a voi piacevano insieme?