Vite al limite, la storia shock di David lascia tutti di stucco: com’è oggi? Tutt’altra persona 

La storia di David raccontata a Vite al Limite ha lasciato tutti di stucco: avete visto com’è diventato oggi? È tutt’altra persona!

Siamo certi che in tantissimi ricorderanno la sua storia ed altrettanto in numerosi sono coloro che sono curiosi di sapere che fine ha fatto oggi e com’è diventato dopo il programma. Ricordate cosa è successo a David nel corso della decima stagione di Vite al Limite? Sono rimasti tutti di stucco nel sentire le sue parole.

Così come quella di Larry, altro protagonista dell’ultima stagione di Vite al Limite, anche la storia di David non era affatto semplice. Figlio di una mamma giovanissima, il buon Nelson ha raccontato di essere stato affidato ad una coppia da bambino, ma che molto presto ha dovuto fare nuovamente ritorno alla casa-famiglia. Una decisione davvero incredibile, quindi, che ha scaturito l’ossessione di David per il cibo. Persino quando il giovane è riuscito a trovare un’altra mamma affidataria che l’ha accudito sin da subito e che l’ha voluto bene come se fosse sua mamma biologica, la situazione non è affatto cambiata nel tempo. Alle telecamere di Vite al Limite, infatti, il giovane Nelson si è presentato con ben 346 kg. Cos’è successo poi? Il suo percorso non è minimamente paragonabile a quello di Lisa, ma scopriamo com’è diventato oggi.

David di Vite al Limite: com’è oggi? Da restarne di stucco

Grazie a Robin – è questo il nome della sua mamma affidataria – sembrava che David avesse finalmente ritrovato la felicità, ma invece non è stato affatto così. Nonostante venisse accudito costantemente e avesse tutto quello che si poteva desiderare, il giovane continuava ad essere ossessionato dal cibo e questo non lo rendeva affatto soddisfatto di sé. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere la sua richiesta d’aiuto al dottor Nowzaradan. Cos’è successo, però, in clinica? Anche David ha seguito per filo e per segno la dieta impostagli dal medico chirurgo iraniano? Assolutamente sì! Già ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, il giovane aveva ampiamente soddisfatto le richieste del dottor Younan, dimagrendo diversi chili.

Cos’è successo una volta spenti i riflettori? David ha ultimato il suo percorso in clinica dopo 12 mesi dalla sua richiesta d’aiuto con quasi 100 kg in meno. Siete curiosi di sapere com’è diventato oggi? L’abbiamo rintracciato su Facebook e – seppure non sia solito condividere foto di sé – siamo riusciti ugualmente a rintracciare un suo scatto di qualche mese fa e non abbiamo potuto fare a meno di notare il suo ulteriore dimagrimento. Guardatelo qui:

I risultati ci sono e si vedono, vero? Ci auguriamo, però, che David non si fermi mai e che continui a perseguire la strada per il dimagrimento.