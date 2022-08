L’amatissima attrice si separa dopo 8 anni di matrimonio: fan increduli

Giunge come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’imminente divorzio della celebre coppia: l’attrice si separa dal marito.

Se in Italia diverse coppie famose hanno scelto questa estate per dirsi ufficialmente addio, dagli Stati Uniti le notizie non sono certo più confortanti per gli irriducibili fan dell’amore romantico. A quanto pare, due amati attori d’oltreoceano sarebbero ormai prossimi al divorzio.

A prendere la decisione sarebbe stato il marito, almeno questo è ciò che rivela il suo staff al The Hollywood Reporter. Conosciutisi dieci anni fa sul set di una nota serie tv, decisero di convolare a nozze nel 2014 e a fine 2015 diventarono genitori del loro primo figlio. Dopo 8 anni il loro amore sarebbe giunto al capolinea, con grande stupore dei fan anche se alcuni segnali di crisi erano già nell’aria da qualche tempo.

Lei è un volto indimenticabile per molti adolescenti dei primi anni Duemila: grazie al personaggio dell’iconico telefilm in cui ha recitato, è rimasta nel cuore di tantissimi. La sua carriera ha poi avuto uno stop parziale, perché ha continuato a lavorare, ma in pochi ruoli. Nel 2017 ha avuto poi modo di riscattarsi interpretando un nuovo personaggio che le ha permesso di vincere l’Emmy come miglior attrice guest star in una serie drammatica. La sua vita privata sembra quindi attraversare una fase difficile, curiosi di scoprire di chi parliamo?

Si sono detti addio: la nota attrice si separa dal marito

I due volti del cinema americano che hanno deciso di porre fine alla loro unione durata in tutto 10 anni, sono Alexis Bledel (l’indimenticabile Rory del telefilm Una mamma per amica) e l’attore Vincent Kartheiser. Il primo incontro tra loro avvenne durante le riprese della serie Mad Men in cui Kartheiser interpretava Pete Campbell e la Bledel vestiva i panni di Beth Dawes in tre episodi.

Il debutto del talentuoso artista avvenne nel lontano 1993, quando era solo un bambino, con una piccola parte nel film Qualcuno da amare. Sono seguite poi collaborazioni importanti accanto a ‘mostri sacri’ del cinema come James Woods e Melanie Griffith sul set di Un altro giorno in paradiso. Tutti lo ricordiamo anche nelle celeberrime serie E.R. – Medici in prima linea ed Angel. Fu però proprio Mad Men a regalargli la fama planetaria e, come abbiamo detto prima, anche un grande amore.

Nonostante i due siano stati sempre molto riservati, la notizia della loro separazione ha gelato i fan: “Se lo condivido con il mondo e apro quella porta alla loro rabbia fumante di cui hanno bisogno per uscire o alla loro adorazione che vogliono ostentare, lo diminuisce”, aveva detto l’attore a Vulture.

