Antonella Clerici si mostra sui social insieme a lei e la foto fa il pieno di like

Antonella Clerici sorprende tutti con un ‘regalo’ inaspettato: guardate chi c’è con lei in questa foto pubblicata sui social!

Sempre solare e sorridente, Antonella Clerici continua ad essere seguitissima anche in questo periodo di lontananza dalla tv per la pausa estiva dei palinsesti. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno si trova in vacanza con la famiglia nella sua amata Normandia, regione francese dove è solita rifugiarsi ogni anno per ritrovare la carica prima di riprendere gli impegni lavorativi.

Un luogo di cui la bionda presentatrice Rai si è proprio innamorata, tanto che recentemente erano iniziate a circolare delle voci su un suo ipotetico addio all’Italia per traferirsi proprio lì tra qualche anno. Rumor prontamente smentito dalla stessa Antonella attraverso delle Ig stories in cui chiariva che si trattava solo di fake news.

Assolutamente vero invece è il relax che si sta godendo tra quei paesaggi meravigliosi tra cui in questi giorni ha incontrato l’esperta di bon ton Csaba Dalla Zorza, anche lei in ferie con la sua famiglia. Come raccontato dalla Clerici in post, le due sono andate insieme a fare shopping tra i mercatini ed hanno regalato ai fan uno scatto che le ritrae insieme.

C’è poi un’altra foto che ha letteralmente mandato in visibilio i follower che si sono scatenati inviando una pioggia di like. Nell’immagine, Antonella è in compagnia di una carissima amica che tutti conosciamo e che ci fa sempre piacere rivedere. Indovinate di chi si tratta!

Antonella Clerici pubblica una foto con lei: è tripudio di cuoricini!

La giornalista sportiva ha augurato un buon Ferragosto ai suoi seguaci pubblicando uno selfie insieme a Carlotta Mantovan, la moglie del compianto Fabrizio Frizzi. “Come ogni ferragosto insieme… ti voglio bene Carlotta. Noi e le ns bimbe che crescono”, ha scritto a corredo dell’immagine.

Come tutti sanno, la Clerici e Frizzi erano grandi amici e con Carlo Conti hanno formato un trio davvero amatissimo dal pubblico. I tre celebri volti Rai erano davvero inseparabili e la morte di Frizzi, avvenuta a marzo del 2018, ha rappresentato un lutto davvero tragico per i suoi due amici. Ricordiamo tutti il dolore di Carlo ed Antonella nel giorno dei funerali dell’indimenticabile presentatore. A commentare il bellissimo scatto delle due donne non poteva mancare quindi il conduttore toscano. Presente all’appello anche l’ex moglie di Fabrizio, Rita Dalla Chiesa. I due hanno inviato dei cuori ad entrambe.

Dopo la scomparsa di Frizzi, la Clerici è rimasta molto amica della Mantovan ed è solita trascorrere le vacanze insieme a lei. Anche le loro rispettive figlie, Stella e Maelle, si conoscono e si frequentano.

Non trovate anche voi che questa foto sia semplicemente meravigliosa?