Chiara Nasti, cosa fa per restare in forma in gravidanza: lo mostra a tutti

Chiara Nasti è in dolce attesa ma sapete cosa fa per restare in forma in gravidanza? Lo mostra a tutti.

Chiara Nasti ha annunciato di essere in dolce attesa ad aprile. Lo ha fatto sui social insieme al compagno Mattia Zaccagni: “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori. Ti aspettiamo amore della nostra vita”. La didascalia è stata accompagnata dall’immagine del calciatore che durante una partita mostra il pallone sotto la maglia.

La coppia ha anche svelato il sesso del bebè in arrivo, sarà un maschietto! Questo per l’influencer è un anno magico, non solo diventerà mamma per la prima volta ma il suo compagno l’ha sorpresa facendole la proposta di matrimonio. Chiara ha pubblicato un video in cui è ripreso l’esatto momento in cui Mattia le chiede di sposarlo.

Sono a tavola, a cena, illuminati dalla luce della luna, il calciatore si alza, prende l’anello e le fa la proposta. Lei invece è lì, emozionata e senza parole, con le mani sul volto, si abbassa e si avvicina all’uomo abbracciandolo. Ovviamente la risposta è stata sì! “Lo voglio SISISISI. Non vedo l’ora di essere tua moglie”, ha scritto a corredo del video. Chiara è al settimo mese di gravidanza. Nelle foto condivise si vede il pancione che cresce e che la rende ancora più bella e raggiante. Nelle sue ultime storie instagram ha mostrato come fa a restare in forma, prendendosi cura del corpo.

Chiara Nasti, come fa a restare in forma durante la gravidanza

Chiara Nasti è al settimo mese di gravidanza, l’influencer che oggi conta di ben 2 milioni di follower sui social lo ha fatto sapere con un post. Successivamente ha svelato anche il sesso del bambino che sta per arrivare, è un maschietto.

Il suo compagno, Mattia Zaccagni, le ha fatto più di una settimana fa, la proposta di matrimonio e lei ha detto sì. E’ molto attiva sui social, oltre a pubblicare foto condivide anche tante storie della sua quotidianità. Per esempio di recente ha mostrato la manicure fatta, dopo aver chiesto consiglio ai follower. Per quanto riguarda il matrimonio ha fatto sapere che si sposerà dopo la nascita del bambino. Nelle sue ultime ig ha ripreso alcuni momenti del suo allenamento: ecco come resta in forma in gravidanza.

Naturalmente si è affidata ad un professionista che la segue. Sono diversi gli esercizi svolti.

Utilizza gli attrezzi giusti, come le fasce, il tappeto e i pesi non molto pesanti, adatti al suo stato. Nelle storie c’è lei e in collegamento il personal trainer che la segue a distanza. Questi sono piccoli esercizi per allenare il corpo ma anche la mente.