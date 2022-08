Daniela Ferolla, vederla insieme a sua sorella vi lascerà di stucco: difficile distinguerle

Non tutti sanno che l’ex Miss Italia Daniela Ferolla ha una sorella quasi identica a lei: la somiglianza vi lascerà senza parole!

Con i suoi splendidi occhi di un colore tra il verde e l’azzurro del cielo, il suo fisico statuario e la sua chioma scura, nel lontano 2001 Daniela Ferolla conquistò giuria e pubblico televisivo durante la sua partecipazione a Miss Italia riuscendo ad aggiudicarsi l’ambito titolo.

Nata a Vallo della Lucania il 7 maggio del 1984, all’epoca aveva solo 17 anni ed è stata l’ultima miss minorenne da quando esiste lo storico concorso. Dopo quell’esperienza, la bella cilentana ha intrapreso la sua strada nel mondo della tv e, oltre ad aver conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione, nel 2012 è diventata giornalista. In questi anni l’abbiamo vista nel ruolo di inviata in vari programmi tra cui La vita in diretta e Unomattina Estate. Dal 2014 è invece al timone di Linea Verde su Rai Uno.

In coppia dal 2004 con l’imprenditore Vincenzo Novari, più grande di lei di 25 anni, la Ferolla vive insieme a lui a Milano anche se entrambi si spostano frequentemente per motivi di lavoro. Nella vita privata dell’ex Miss Italia c’è stato anche un terribile lutto: nel 2014 è morta la sua mamma, un dolore che, sebbene fosse preparata, non potrà sparire mai, ha raccontato in un’intervista a DiPiù.

Per quanto riguarda i suoi affetti più cari, non tutti sanno che la Ferolla ha ben tre sorelle: Giusy, Gabriella e Miriam. Sapevate che quest’ultima ha partecipato a Miss Italia nel 2019? Vediamole insieme, resterete senza parole tanto si somigliano!

Daniela Ferolla si mostra con sua sorella: incantevoli entrambe e molto molto simili

Miriam è la sorella minore di Daniela e anche lei in passato ha sfilato sulla passerella del rinomato concorso organizzato da Patrizia Mirigliani. Era il 2019 ed arrivò fino alle prefinali, con la fascia di Miss Cinema Campania.

Per realizzare il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo, è andata a vivere a Roma dove ha studiato danza e recitazione. Anche Daniela, se vi ricordate, ha avuto un’esperienza lavorativa in questo ambito: partecipò infatti ad un episodio di Don Matteo nel 2008 per poi concentrarsi definitivamente sulla conduzione di trasmissioni tv.

Nella foto postata dall’ex Miss Italia sul suo attivissimo profilo Instagram, le vediamo insieme al mare sulla splendida isola della Maddalena: nonostante gli otto anni di differenza che le separano, Daniela e Miriam sembrano coetanee! Entrambe hanno un fisico da urlo, ma quello che colpisce maggiormente è la loro straordinaria somiglianza. Il colore degli occhi è praticamente lo stesso e il sorriso è quasi identico. Diciamoci la verità: si fa fatica a distinguerle!

Voi ricordavate la bellissima Miriam a Miss Italia?