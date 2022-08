Elena D’Amario cambia look per le vacanze: avete visto la sua nuova acconciatura?

Elena D’Amario per le vacanze cambia look e si mostra con una nuova acconciatura: avete visto che cosa ha fatto?

Elena D’Amario attualmente fa parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici ed è anche la coreografa. Spesso le esibizioni portate in scena dagli allievi sono state realizzate da lei. Prima ancora di entrare nella scuola come professionista fu lei stessa un’allieva. Abbiamo visto la ballerina nella nona edizione, fortemente voluta allora dal maestro Steve la Chance.

Ai tempi della sua partecipazione come allieva riuscì ad accedere al Serale e ad arrivare fino in finalissima. Si posizionò al secondo posto del podio danza vinto quell’anno da Stefano De Martino. Una volta fuori dal talent la sua carriera ha praticamente spiccato il volo. Elena è volata a New York e ha fatto parte della compagnia Broadway Dance Center. Intraprende tour mondiali spesso interpretando il ruolo da prima ballerina. In seguito ad una serie di esperienze è tornata in Italia entrando nella scuola di Amici come professionista. Oggi oltre a svolgere questo ruolo è anche una coreografa.

L’ultima edizione del programma si è conclusa a maggio in attesa che cominci la nuova a settembre. Adesso Elena sta approfittando della pausa estiva per rilassarsi. Per le vacanze la ballerina ha cambiato look, mostrandosi con un’acconciatura molto diversa da come solitamente la vediamo.

Elena D’Amario per le vacanze cambia look: avete visto la sua nuova acconciatura?

La ventunesima edizione di Amici si è conclusa a maggio con la vittoria di Luigi Strangis mentre la categoria danza è stata vinta da Michele Esposito, classificatosi al secondo posto. Adesso il talent show è in pausa almeno dal piccolo schermo perchè i casting per scegliere i nuovi allievi della scuola in queste settimane sono andati avanti.

Naturalmente anche i maestri, i professionisti e tutti coloro che lavorano per portare avanti il programma stanno approfittando della stagione estiva e dello stop per rilassarsi e trascorrere le vacanze tra sole, mare o in altri bellissimi luoghi. Per esempio Elena D’Amario, la professionista e coreografa, ha mostrato sui social dove si trova. Sta passando le vacanze estive con la sua famiglia nella sua terra. Negli ultimi giorni ha pubblicato molti scatti in cui sfoggia un fisico scolpito e una bellezza da togliere il fiato. Non è passato inosservato il suo nuovo look: avete visto che cosa ha fatto ai capelli?

La ballerina ha cambiato acconciatura, ha i capelli tirati all’indietro con delle treccine lunghissime che arrivano fino in basso alla schiena. Solitamente non li porta così lunghi, la sua chioma è sempre stata sul liscio mosso ma questa volta ha deciso di osare. Elena può mostrarsi con un look diverso dal solito ma è sempre bellissima!