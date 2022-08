Il famoso attore ha deciso di abbandonare i social: colpo basso per il suo pubblico

L’amatissimo attore ha deciso di abbandonare i social: brutto colpo per i suoi fan.

I social fanno parte della nostra quotidianità e a farne maggior uso sono i personaggi del mondo dello spettacolo. Essere attivi sui profili creati è anche un modo per rendere partecipi tutte le persone che li seguono. Non per tutti è così, per esempio nelle ultime ore è arrivato lo sfogo di Christian De Sica.

L’attore si è schierato contro l’ostentazione sui social: “Ma certe persone non si so rotte le pa**** di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche nelle discoteche tutte uguali, i tuffi in motoscafi di lusso comprati facendo i buffi?”, ha esordito in una storia instagram. Sappiamo che il mondo del web non è sempre rosa e fiori, spesso arrivano commenti inopportuni che feriscono. Anche sotto questo aspetto sono i ‘vip’ che si ritrovano ad essere maggiormente presi di mira, gli hater sono dietro l’angolo, sotto ogni post, dietro ogni storia. Spesso i commenti si trasformano in offese, giudizi e addirittura minacce.

C’è chi riesce a non vedere, a fregarsene e chi invece viene toccato profondamente. Ed è proprio quanto successo all’attore che a quanto pare ha deciso di abbandonare i social. Con un messaggio ha fatto sapere la sua decisione.

L’amato attore ha deciso di abbandonare i social: brutto colpo per i fan

“Cado come in una spirale quando leggo cose su di me online”, ha spiegato l’attore in un video pubblicato sul suo canale instagram. Già in questi giorni si era allontanato dal mondo del web ma ha deciso questa volta di abbandonarli per un periodo più lungo.

“Ciao e arrivederci“, ha esordito nel messaggio prima di far sapere ai suoi 67 milioni di follower la scelta di allontanarsi dai social, il motivo? Salvaguardare la sua salute mentale. Come fa sapere, Instagram e Twitter sono per lui sovrastimolanti e opprimenti: “L’effetto sul mio stato d’animo è molto negativo ed è per questo che ho deciso di fare un passo indietro e cancellare l’app dal mio telefono e non interagirvi più”, spiega. Tom Holland, la star di Spider Man, ha scelto di distaccarsi dai suoi profili perchè, dice, quando legge quello che viene scritto su di lui rimane come intrappolato in una spirale e si deprime.

L’attore ha anche aperto la questione sul tema della salute mentale, invitando a supportare un ente che si occupa di aiutare tutte quelle persone che cadono nella dipendenza dei social media: “Per favore, prendetevi del tempo per vedere il mio video e se vi sentite di condividerlo con chiunque possa essere aiutato allora io lo apprezzerei”. Tom Holland è diventato particolarmente noto dal 2016, quando per la prima volta ha vestito i panni di Peter Parker/Spider Man, è questo il personaggio che l’ha reso famoso in tutto il mondo.

Ebbene, proprio l’attore ha deciso di prendersi una pausa lunga dai social per cercare di salvaguardare la sua salute mentale. Un brutto colpo per i fan che non possono fare altro che aspettarlo.