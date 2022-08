Ai fan di Ultimo non è sfuggito quel particolare: lui spiega cosa sta succedendo

Dopo i numerosi messaggi ricevuti in questi giorni, Ultimo rompe il silenzio e spiega finalmente cosa sta succedendo davvero nella sua vita.

Ormai da anni sulla cresta dell’onda per il suo talento di cantautore capace di riempire ogni volta gli stadi d’Italia, Niccolò Moriconi alias Ultimo, a soli 26 anni è a pieno titolo una star della scena musicale nostrana. Respinto ai provini per Amici e X Factor, ha comunque trovato la sua strada in seguito al trionfo tra le Nuove Proposte di Sanremo 2018 ed il secondo posto in classifica tra i Big del Festival l’anno successivo.

Un successo davvero notevole, ma che non può stupire se si conosce la profondità dei suoi testi. Apprezzato da tutti, Ultimo è anche una vera star dei social, con oltre 3 milioni di follower su Instagram. I suoi scatti mostrano spesso vari momenti sul palco ma anche attimi di vita quotidiana tra cui quelli con la sua fidanzata, figlia di una celebre showgirl molto nota nel nostro Paese.

Quando si così amati, è naturale che i fan si preoccupino per il loro idolo e vogliano essere aggiornati costantemente su tutte le novità che lo riguardano. Non poteva quindi passare inosservata l’assenza da Instagram del giovane artista romano. Il suo post più recente risale infatti al 1° agosto e ciò ha allertato i suoi seguaci che subito si sono precipitati a chiedergli se fosse tutto a posto.

Ultimo ha perciò deciso di rompere il silenzio e di rivelare cosa sta succedendo davvero.

Ultimo, “Senza sti cosi se vive mejo”: cosa sta succedendo

Avendo ricevuto una miriade di messaggi da parte dei suoi sostenitori in apprensione per la sua improvvisa inattività su Instagram, il cantante de Il ballo delle incertezze ha pubblicato una storia in cui spiega tutta la verità.

Ebbene, non c’è assolutamente nessun motivo preoccupante dietro la sua ‘assenza’. “Ao sono 20 giorni che non faccio una storia, mica 2 anni”, ha scherzato l’artista. Non voglio fare il fico che vuole vivere senza telefono, ma è un dato di fatto: senza sti cosi si vive meglio. Staccate”, ha continuato sul selfie ironico che ha scelto di condividere forse proprio per sottolineare che sta benissimo.

Dunque, a quanto pare, Ultimo si starebbe semplicemente godendo le meritate vacanze regalandosi qualche attimo di tranquillità in più senza il cellulare senza le solite notifiche e condivisioni in tempo reale diventate ormai parte integrante della nostra realtà di tutti i giorni. Ha però concluso il suo messaggio dicendo: “Noi comunque ci sentiamo presto”. Cosa starà bollendo in pentola?

Per ora, i fan possono tirare un sospiro di sollievo e fantasticare su quale sorpresa stia preparando per loro l’amatissimo artista.

E voi siete mai andati ad un concerto di Ultimo?