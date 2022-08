Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti è una furia: incontenibile sfogo

Il durissimo sfogo via social di Francesco Oppini: l’ex gieffino non era mai apparso così furioso, su Instagram ha raccontato tutto.

Dopo essere uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata ed aver così ufficializzato la fine della storia con Cristina Tomasini, Francesco Oppini è stato protagonista di uno spiacevole episodio che ha riguardato le sue vacanze. L’ex gieffino stava tornando da Ibiza, dove ha da anni una splendida casa, e ciò che è successo lo ha mandato su tutte le furie.

Attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto rendere partecipi tutti di quando stesse accadendo: uno sfogo che avrà sorpreso i suoi tanti fan, abituati a vederlo sempre pacato e tranquillo. Era proprio il giorno di Ferragosto e lui si trovava su un volo Rayanair diretto a Milano, dove è dovuto tornare per la nuova stagione calcistica appena cominciata che lo vedrà anche quest’anno nelle vesti di commentatore sportivo in alcuni programmi.

Martedì 16, infatti, come annunciato con orgoglio da Alba Parietti in un post, Francesco ha debuttato sia su La7 Gold che su Pressing. Tutto è andato secondo i piani, ma il giorno precedente per l’ex concorrente del GF Vip è stato un vero incubo. Vediamo allora cosa ha raccontato via social.

Francesco Oppini, disavventura in viaggio: l’amaro sfogo

Il 40enne divenuto ormai amatissimo grazie al percorso fatto nel 2020 nella casa più spiata d’Italia, ha pubblicato delle Ig stories in cui, visibilmente irritato, ha raccontato di essere rimasto bloccato in un aereo per più di 90 minuti. A rendere tutto ancora più insopportabile è stata la mancanza di aria condizionata che, con le elevate temperature di questi giorni, ha rappresentato a dir poco una tortura.

“Siamo un aereo di gente inc….ssima, doveva partire il volo alle 13.35 ma è arrivato in ritardo da Bergamo. Si sono inventati, dopo un’ora che siamo in aereo con l’aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot”, ha detto Oppini nei video. Ha poi aggiunto che i passeggeri sono dovuti tornare ai parcheggi per fare benzina ma che nessuno faceva rifornimento in realtà: “Quindi un’altra presa per il c…lo”, ha tuonato.

Dulcis in fundo, i problemi non sono mancati neanche una volta atterrati: ““Siamo atterrati con il giusto ritardo e, per completare l’opera, si sono dimenticati il pulmino. A piedi non ci possiamo andare. Fatto 30, si fa 31”, ha detto Francesco su tutte le furie.

Il figlio della Parietti va così ad aggiungersi alla lista dei vip che quest’estate sono stati protagonisti loro malgrado di brutte esperienze sui voli low cost. Ricordiamo infatti che nei mesi scorsi Flora Canto e Simona Ventura si erano lamentate dei disservizi della Wizz Air.

Un Ferragosto sicuramente a prova di nervi per il noto commentatore sportivo? A proposito, voi l’avete seguito in tv?