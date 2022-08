“Ho problemi di salute mentale”: il famoso attore ha deciso di farsi aiutare

Dopo i violenti episodi che lo hanno visto protagonista in questi mesi, l’attore annuncia di voler curare i suoi problemi di salute mentale.

Ha lasciato tutti senza parole il comunicato diffuso in questi giorni dalla star di una famosissima saga cinematografica degli ultimi anni. Arrestato più di una volta per diversi reati, l’attore ha dichiarato pubblicamente di soffrire di problemi mentali.

Spiega quindi di aver intrapreso un percorso di psicoterapia nell’intento di tornare ad una vita sana. Accusato di abusi fisici e psicologici perpetrati per anni ai danni di Tokata Iron Eyes, una ragazza oggi 18enne, contro di lui è stato emesso un ordine restrittivo. Tra circa un mese dovrà poi rispondere davanti al tribunale dell’accusa di furto con scasso in una casa di Stamford, nello stato del Vermont. Il reato sarebbe avvenuto lo scorso 1° maggio e sarebbe provato da diversi video delle telecamere di sorveglianza. A rendere tutto ancora più sbalorditivo è il motivo che avrebbe spinto l’attore ad un gesto simile: pare infatti che abbia rubato degli alcolici.

Ad aprile invece era stato arrestato per aver lanciato una sedia in un locale colpendo una donna alla testa mentre poche settimane prima era stato portato in carcere per aver picchiato un uomo ed aver strappato il microfono dalle mani di una donna in un bar dove si faceva karaoke. Da quanto si legge nel comunicato, l’artista 29enne sembrerebbe consapevole della gravità della propria condotta e seriamente intenzionato a fare tutto il possibile per guarire dai problemi di salute mentale che rivela di avere.

Il celebre attore ammette i problemi di salute mentale: arriva la decisione

Autore di questi comportamenti sconcertanti è Ezra Miller, la star della famosa saga cinematografica intitolata Animali Fantastici nella quale intrepreta il mago Credence Barebone e protagonista del film The Flash, del quale è prevista l’uscita nel 2023.

“Dopo avere recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco di soffrire di complessi problemi di salute mentale e ho iniziato il trattamento”, dichiara nel comunicato diffuso tramite la CNN. “Voglio scusarmi con tutti coloro che ho allarmato e sconvolto con il mio comportamento passato. Mi impegno a fare il lavoro necessario per tornare a una fase sana, sicura e produttiva della mia vita”.

La decisione di farsi aiutare da figure professionali esperte di salute mentale potrebbe salvare le sorti di The Flash e se il trattamento dovesse dare risultati positivi la Warner Bros programmerebbe l’uscita della pellicola per giugno dell’anno prossimo. Se invece Ezra non dovesse modificare i suoi comportamenti aggressivi, la casa produttrice potrebbe decidere di distribuire ugualmente il film escludendo però, a tutela del proprio nome, l’attore da ogni pubblicità. La seconda alternativa sarebbe invece la cancellazione completa della pellicola nonostante questa sia costata ben 200 milioni di dollari.

Approdato al cinema a soli 15 anni nel film del 2008 Afterschool, Miller è nato a Wyckoff nel 1992. Sua madre è una ballerina mentre suo padre era vicepresidente e direttore managing della Hyperion Books. Ha due sorelle maggiori.