Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni in splendida forma in costume

Se le foto delle sue figlie spopolano sui social, le sue non sono da meno: avete visto la mamma di Chiara Ferragni in costume?

Fascino, bellezza, carisma e passione per i dettagli non le mancano e non poteva essere altrimenti visto che Marina Di Guardo è la madre delle sorelle Ferragni. Guardando il suo profilo Instagram, si capisce immediatamente che l’eleganza è proprio il marchio di famiglia!

In questo periodo di vacanze, poi, la splendida 60enne nata a Novara, sta letteralmente lasciando senza parole i follower con degli scatti che ne evidenziato la strepitosa forma fisica. Una dote che grazie a bikini e trikini all’ultimo grido le Ferragni stanno mostrando spesso su Instagram: a proposito, se vi siete persi il costume fucsia di Chiara vi consigliamo di andarlo a vedere, siamo certi che ve ne innamorerete!

Senza dimenticare il modello anni’60 sfoggiato da Valentina, che continua a conquistare le folle proprio come sua sorella maggiore. Oppure, il trikini multicolor che ha indossato durante un weekend a Sorrento. Per quanto riguarda la signora Marina Di Guardo, più che il costume, stavolta vogliamo farvi notare un altro particolare: avete fatto caso a come si mantiene in forma e non dimostri affatto l’età?

La mamma di Chiara Ferragni, fisico incredibile a 60 anni: la foto in costume lo dimostra chiaramente

Creativa ed intraprendente come la figlia, Marina è una donna dal grande talento nella scrittura: al suo attivo ha quattro romanzi ed ha creato un blog dedicato ai suoi viaggi intorno al mondo. Dopo il lussuoso soggiorno a Santorini di cui vi abbiamo mostrato alcune immagini qualche tempo fa, la biondissima scrittrice e blogger di viaggi che è riuscita a fare della sua passione un vero e proprio lavoro, ha mostrato ai fan i tanti scatti del resto delle sue vacanze.

Una delle ultime immagini postate sul suo profilo la ritrae sulle bianchissime spiagge del resort Heritance Aarah alle Maldive. Su uno sfondo incantevole, Marina si mostra in bikini e, a parte il modello super glamour, a spiccare è il suo fisico tonico ed atletico che la fa sembrare una sorella di Chiara più che sua madre! Addome piatto, muscolatura tonica di gambe e braccia, scollatura da urlo: inutile dirvi che la foto ha fatto il pieno di like e commenti! Tra l’altro, il blu sembra donarle in modo particolare ed il modello a triangolo le calza alla perfezione: insomma, tra i tantissimi post di Marina, si può proprio dire che questo è sicuramente uno dei migliori.

Diciamoci la verità: la mamma di Chiara Ferragni ha tutte le carte in regola per essere un’autentica star del web proprio come le sue figlie.