“Mi sento proprio fica”: Arisa si mostra così sui social

“Mi sento proprio fica”, scrive sui social Arisa in basso ad uno scatto in cui si mostra proprio così.

Arisa è sempre molto impegnata ma in quest’ultimo anno lo è stata ancora di più dato che l’abbiamo vista anche in un ambito completamente diverso. L’anno scorso infatti ha partecipato a Ballando con le stelle, in coppia con il ballerino Vito Coppola. Ci ha sorpreso nelle sue performance, bella ed elegante.

A trionfare è stata proprio la coppia. Prima ancora aveva fatto parte del corpo dei professori di Amici. Ed è nel talent che abbiamo avuto modo di conoscerla di più non solo sotto l’aspetto professionale ma anche più personale, quando si è rapportata con gli allievi. Nella ventunesima edizione dato che era a Ballando, non era tra i professori ma a quanto pare i colpi di scena sono dietro l’angolo e sembrerebbe che quest’anno ci sia il suo ritorno.

Arisa dovrebbe essere tra gli insegnanti della scuola nella ventiduesima edizione. Non c’è bisogno di accentuare il fatto che il pubblico quando l’ha scoperto è rimasto piacevolmente sorpreso anche se sembra essere confermato che qualcuno dei vecchi professori potrebbe lasciare il suo posto e questo non fa di certo piacere. La cantante dalla prima volta che l’abbiamo vista calcare il palco del Festival di Sanremo è cambiata: la ricordate ai tempi del brano Sincerità? Aveva un look completamente diverso. Oggi Arisa si sente bella e lo ammette lei stessa, lo scrive per esempio in un post in cui ha condiviso una serie di foto mostrandosi proprio così.

Arisa si mostra proprio così sui social: “Mi sento proprio fica”

Arisa in questi anni ha subito un cambiamento, almeno dalla prima volta che l’abbiamo vista sul palco del Festival di Sanremo. Quando portò il brano Sincerità si mostrò con gli occhiali e con una chioma corta e un look meno sensuale rispetto ad oggi.

In questi anni ha più volte cambiato acconciatura, l’abbiamo vista con una chioma corta e lunga e con i capelli di colore diverso. La sua bellezza caratteristica ha sempre catturato l’attenzione. Da alcuni giorni si è fatta vedere con una chioma corta dalla tonalità bionda. Oggi la cantante osa molto di più, si piace e lo dimostra pubblicando scatti che prima non aveva mai condiviso. In un vecchio post lo ha ammesso lei stessa. Ha condiviso una serie di foto in cui si è mostrata proprio così:

“Nell’ordine: 1)sono una fica; 2) ma sono troppo fica; 3) come mai oggi sono così fica?; 4) cacchio oggi mi sento proprio fica;5) niente male; 6) tuttappost”, ha scritto a corredo delle immagini in cui appare con i capelli lunghi, un trucco accentuato ma non troppo che le dona tantissimo e un abito nero stretto nella parte superiore e con una gonna più ampia. Arisa si sente fica e lo è anche per noi!