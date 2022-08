Non gli piace quella parte del corpo: così Madonna si fa un regalo per il compleanno

Non gli piace quella parte del corpo: Madonna si è fatta un regalo di compleanno molto particolare.

Madonna per il suo 64esimo compleanno ha deciso di festeggiare in Italia. Qualche giorno fa è arrivata nel nostro Paese dove si è regalata una vacanza per il grande evento. Il posto scelto per festeggiare e trascorrere alcuni giorni con amici e parenti è la Sicilia, esattamente a Noto.

Non è la prima volta che la star sceglie la penisola italiana per dare avvio al suo compleanno, anche l’anno scorso è stato così ma scelse una regione diversa, la Puglia. Questa volta ha deciso di cambiare e di passare questi giorni a Noto, che a quanto pare è il luogo scelto da tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. La festa si è svolta alla luce della luna, dove il divertimento non è mancato.

Per il suo compleanno l’artista ha deciso di farsi un regalo diverso dal solito, non quello che tutti si aspettano. Non gli piace una parte del corpo e per questo ha scelto di ‘migliorarla’ proprio in questo modo.

Madonna si è fatta un regalo di compleanno originale: non gli piace quella parte del corpo e l’ha migliorata così

Il 16 agosto Madonna ha festeggiato il suo compleanno. A differenza dell’anno scorso che ha organizzato l’evento in Puglia quest’anno ha optato per una location diversa ma sempre nel nostro Paese. La star infatti è approdata a Noto, luogo scelto da tantissime celebrità per festeggiare eventi o occasioni e trascorrere le vacanze.

Anche lei ha scelto di festeggiare il suo compleanno, il 64esimo, in Sicilia. Ha organizzato un party esclusivo con amici e parenti tra brindisi e divertimento. Pochi giorni prima è stata ospite del famoso programma Tonight Show With Jimmy Fallon per promuovere il nuovo album, Finally Enough Love: 50 Number Ones, e qui ha parlato non solo del disco in uscita il 19 agosto ma anche di tanto altro. Ma qualcosa nel suo look ha catturato l’attenzione del presentatore che non ha potuto non chiedere. La star ha aggiunto un dettaglio al suo stile che lei ha rivelato essere un regalo per il suo compleanno. Ma di che cosa si tratta?

Si è presentata con i gioielli sui denti, moda che lei stessa avviò diversi anni fa. Ha sfoggiato la grillz, una griglia abbastanza luminosa. Ha poi spiegato al conduttore che non gli piacciono i suoi denti: “A me piace l’effetto dei gioielli in bocca e poi ho dei denti davvero brutti”, ha raccontato. Questo è il suo regalo di compleanno, come lei stessa ha detto. Madonna in fatto di look riesce sempre a stupire i suoi milioni di fan e questa volta lo ha fatto di nuovo mostrandosi con la sfavillante grillz.