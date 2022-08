Pippo Baudo, suo figlio ha fatto un gesto che non si aspettava: lo ha fatto proprio per suo padre.

Pippo Baudo ha esordito sul piccolo schermo negli anni sessanta ed è diventato in poco tempo uno dei presentatori di punta della Rai. Il conduttore ha lavorato per brevi periodi anche per l’azienda Mediaset. Da quando la sua carriera è cominciata con i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, ha condotto tantissimi programmi e diversi varietà.

E’ lui a detenere il record per la conduzione del Festival di Sanremo dato che è stato al timone della kermesse per ben 13 volte. Se della sua carriera conosciamo tutto possiamo dire lo stesso, almeno in parte, anche della sua vita privata dato che è molto nota. Dal matrimonio con Mariella Adinolfi è nato nel 1962 Alessandro mentre dalla relazione con Angela Lippi è nata nel 1970 la secondogenita, Tiziana. Successivamente Baudo ha allacciato altre relazione e si è sposato per la terza volta, sappiamo benissimo con chi. Il matrimonio con Katia Ricciarelli si è concluso dopo 18 anni insieme, con la separazione nel 2004 e il divorzio nel 2007.

Da alcune settimane si parla molto del primogenito del conduttore. A quanto pare Alessandro ha fatto un particolare gesto per suo padre rivelato in un’intervista: vediamo di cosa si tratta e che cosa ha fatto.

Pippo Baudo, il gesto di suo figlio che nessuno si aspettava: l’ha fatto proprio per suo padre

Pippo Baudo ha tre matrimoni alle spalle, l’ultimo con Katia Ricciarelli è durato ben 18 anni. Il conduttore e la cantante si sono sposati nel 1986, la separazione è arrivata nel 2004 mentre 3 anni più tardi c’è stato il divorzio. Ha due figli, il primogenito si chiama Alessandro ed è nato nel 1962, mentre nel 1970 è nata Tiziana.

Nelle ultime settimane si è spesso sentito dire di Alessandro, il figlio avuto da Mariella Adinolfi. Per quale motivo si è parlato di lui? Il primogenito di Baudo si è raccontato in un’intervista a Di Più in cui ha svelato di aver deciso di lasciare l’Australia dove viveva e aveva i suoi progetti per trasferirsi in Italia. Precisamente ha scelto di stabilirsi a Terni anche se il conduttore continua a vivere nella sua casa romana.

Una scelta fatta anche per stare più vicino a suo padre. Nell’intervista infatti dice che è anche un modo per dire a Baudo: “Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro”. Proprio Alessandro qualche anno fa aveva parlato del rapporto con suo padre a Domenica Live, spiegando che da piccolo non sapeva che in realtà suo padre fosse Pippo Baudo. Per lui, quest’ultimo, era come uno zio e avevano un bellissimo rapporto. Soltanto in seguito ha poi scoperto l’esistenza di questo legame affettivo.