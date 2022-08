“Più cresco e più ti somiglio”: Paola Di Benedetto mostra a tutti sua mamma

I dolcissimi auguri alla mamma da parte di Paola Di Benedetto: l’ex gieffina ha condiviso su Instagram una foto che le ritrae insieme.

Affermatasi sempre di più in ambito televisivo, Paola Di Benedetto sta dimostrando ampiamente di non essere solo l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, ma di avere il mestiere di conduttrice nel sangue. Nonostante dopo il trionfo al GF Vip 4 abbia attraversato una fase molto difficile, ciò non le ha impedito di rimboccarsi le maniche e ripartire alla grande.

La 27enne vicentina di cui ultimamente abbiamo sentito parlare spesso in relazione alla sua storia col rapper Rkomi, nei mesi scorsi ha condotto insieme a Ciro Priello e Roberta Capua il PrimaFestival, la striscia quotidiana con anticipazioni ed interviste agli ospiti delle varie puntate della kermesse canora sanremese.

Inoltre, da tempo fa parte della squadra di RTL 102.5 nelle vesti di speaker: un lavoro che l’appassiona e per il quale si sta rivelando davvero portata. “Mi piace lavorare in radio perché si punta solo sulle parole, sull’abilità nell’usarle. Ma in più c’è l’adrenalina della diretta”, ha spiegato in un’intervista rilasciata a Grazia.

Avendo avuto vari fidanzati famosi, la vita privata di Paola ha sempre attirato l’attenzione. Prima di Rkomi, accanto a lei c’è stato per molto tempo il calciatore Matteo Gentili, ma la loro storia finì prima che lei partisse per l’Honduras come naufraga de L’Isola dei Famosi. Proprio durante quel percorso nacque un flirt con Francesco Monte che però non portò ad una storia duratura. Infine, la Di Benedetto voltò pagina col cantante Federico Rossi, ma a giugno del 2021 i due si lasciarono definitivamente.

Molto legata alla sua famiglia d’origine, Paola ha un fratello gemello ed i suoi genitori sono di origine siciliana anche se si sono stabiliti da molti anni in Veneto. Seguitissima sui social, di recente ha mostrato a tutti un dolcissimo scatto che la ritrae da piccola insieme alla sua mamma. Curiosi di scoprire quanto si somigliano?

Paola Di Benedetto, la foto della mamma da giovane mostra quanto le somigli: pazzesco

Tramite una storia su Instagram, l’ex gieffina ha fatto vedere a tutti un ricordo della sua infanzia mentre era in braccio alla mamma. Profondamente grata per tutto l’amore ed i sacrifici che la donna ha fatto insieme a suo marito per non far mai mancare nulla a lei e a suo fratello, Paola scrive: “Sei per me la stella più luminosa”.

Impossibile non fare caso alla somiglianza tra le due e infatti sottolinea: “Più cresco e più ti somiglio”. Avete visto gli occhi e i colori? Praticamente identici! Non trovate anche voi che una dedica così per il giorno del compleanno sia davvero un pensiero dolcissimo?

Complimenti a Paola e alla sua mamma dalla quale, a quanto pare, ha ereditato tanta bellezza!