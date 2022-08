La star della famosissima serie torna single: decisione inaspettata

Si sarebbero lasciati da circa due mesi: la famosa star torna single dopo più di tre anni trascorsi accanto alla bellissima modella.

Si erano conosciuti alla fine del 2019 e tra loro il colpo di fulmine era scattato quasi immediatamente. Una storia diventata in poco tempo più che seria, visto che anche le presentazioni in famiglia erano avvenute piuttosto velocemente. Anzi, a dirla tutta, stando alle indiscrezioni, la splendida modella era piaciuta molto ai suoceri.

Ora però, per i fan della coppia arriva una doccia gelata che molti di loro non si sarebbero mai aspettati, vista la grande armonia che sembrava regnare tra i due. Del resto, li vedevamo sempre felici insieme e nel 2020, dopo i festeggiamenti per il compleanno di lui, si erano regalati anche un viaggio romantico lontano da tutti verso una meta segreta.

Ebbene, stando alle rivelazioni di una fonte interna alla rivista Touch, il sogno si sarebbe infranto e per di più da tempo: da circe due mesi i due amatissimi personaggi non sono più una coppia! La drastica decisione sarebbe stata presa dal famoso attore, star di una serie di grandissimo successo. Lei ne sarebbe uscita col “cuore spezzato” e attualmente, a quanto sembra dalle foto pubblicate sui social, pare che si trovi in Italia forse per cercare di dimenticare. Se volete scoprire di chi parliamo, vi anticipiamo che resterete di stucco: si tratta proprio di loro!

La star della seguitissima serie è di nuovo single: quali sarebbero i motivi della rottura

Il bellissimo e talentuoso attore protagonista di questo autentico colpo di scena è Liam Hemsworth: stando a quanto fa sapere la fonte del Touch, il celebre artista australiano originario di Melbourne e fratello degli attori Luke e Chris Hemsworth, avrebbe lasciato la modella Gabriella Brooks perché stanco di sentirsi ‘vincolato’ ora che gli impegni di lavoro sono aumentati per la ripresa post pandemia.

Secondo altri, il protagonista di Hunger Games si sarebbe sentito oppresso dalla convivenza con la 24enne australiana. Avrebbe perciò deciso di porre fine alla love-story per dedicarsi appieno ai suoi progetti lavorativi.

Prima di lei, Liam era stato sposato con l’attrice e cantautrice Miley Cyrus conosciuta sul set del film The Last Song. La loro storia è durata in tutto dieci anni e poco dopo il divorzio l’attore conobbe Gabriella.

Classe 1998, la Brooks è un volto affermato nella moda: ha posato per marchi importantissimi come Calvin Klein ed è molto conosciuta soprattutto in patria. Inoltre, secondo la stampa inglese, si sarebbe iscritta all’università e sarebbe laureata in Storia antica e Archeologia.

In attesa di ulteriori sviluppi, a voi piacevano Liam e Gabriella come coppia?