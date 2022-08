Anticipazioni Grand Hotel, sesta puntata: Alicia sarà in pericolo, gesto shock di Diego

Scopriamo insieme le anticipazioni della sesta puntata di Grand Hotel: Alicia è in grandissimo pericolo, Diego compirà un gesto shock.

Anche questa terza stagione di Grand Hotel sta per giungere al termine! A distanza di poco meno di un mese dall’inizio di questi ultimi episodi, la serie tv spagnola si accinge a tirare le somme. E, leggendo le anticipazioni della sesta puntata, sembrerebbe che sia pronta a farlo nei migliori dei modi.

Grande novità per le ultime puntate di Grand Hotel! Inizialmente, come in molti sanno, il finale di stagione della serie tv era stato fissato per il 2 Settembre. In queste ultime ore, invece, si è diffusa una notizia davvero clamorosa: le ultime due puntate di Grand Hotel andranno in onda a distanza di 24 ore. Insomma, sarà una puntata piuttosto impegnativa per tutti gli amanti della serie tv, ma vi assicuriamo che ne varrà davvero la pena.

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni che siamo riusciti a trapelare dal web, sembrerebbe che nel corso della sesta puntata Alicia sarà in grande pericolo. E, purtroppo, colui che non farà sentire la giovane Alarcòn al sicuro sarà proprio suo marito Diego. Il buon Murquìa, infatti, sarà seriamente intenzionato a scoprire chi è l’amante di sua moglie. E, per farlo, è disposto davvero a tutto.

Grand Hotel sesta puntata, le anticipazioni: accadrà l’impensabile, grandi colpo di scena!

Reggetevi forte: la sesta puntata di Grand Hotel, in onda Giovedì 25 Agosto, sarà ricca di impressionanti colpi di scena. Dopo lo scorso appuntamento, che ha visto Andres sempre più prossimo all’esecuzione di morte, la serie tv spagnola è pronta a regalarne un altro totalmente imperdibile. Bando alle ciance, scopriamo insieme tutte le anticipazioni di questa penultima puntata.

Il primo episodio della sesta puntata di Grand Hotel è intitolato ‘La salute dei defunti’ e, come dicevamo, mostrerà ai suoi spettatori dei grandissimi colpi di scena. Uno tra tutti, la confessione di Cisneros a Donna Teresa. L’uomo è il maitre del Grand Hotel, ma la sua presenza non è solo limitata a questo. Sembrerebbe, infatti, che Cisneros abbia scelto proprio questo hotel come impiego per vendicarsi di Diego. Una confessione shock, da come si può chiaramente comprendere, ma che permetterà a Donna Teresa ad allearsi con lui. Nel frattempo, però, Laura farà una proposta a suo marito Javier: vorrà avere un figlio da lui. La reazione del giovane Alarcòn, però, non è delle migliori. Consapevole della pazzia di sua moglie, Javier non accetterà di buon grado la richiesta di sua moglie.

Il secondo ed ultimo episodio della serata, è intitolato Rivincita e vedrà Alicia in grosso pericolo. Diego, infatti, è seriamente intenzionato a capire chi è l’amante di sua moglie e tenderà ad entrambi un tranello. Il direttore dell’hotel, quindi, farà prigioniera la giovane Alarcòn, permettendo Julio – che nel frattempo si è messo alla sua ricerca – ad uscire allo scoperto. Diego, una volta conosciuta l’identità dell’amante di sua moglie, lo sfiderà al duello. Chi avrà la meglio?

Insomma, una puntata decisamente importante, quella che andrà in onda il 25 Agosto. Accadrà davvero di tutto!