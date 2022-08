L’attrice a 41 anni è incinta per la terza volta: gioia immensa

L’attrice ha annunciato di essere incinta a 41 anni per la terza volta: la notizia riempie tutti di gioia, davvero fantastico.

Tra annunci di separazione, di matrimoni impellenti e nuovi fidanzamenti, si può dire che questa sia stata un’estate decisamente ‘bollente’ per tutti gli amanti del gossip. Tantissimi sono gli argomenti che hanno reso magiche queste alte temperature e che hanno fatto letteralmente gioire. Tra queste, non possiamo fare a meno di raccontarvi della famosa attrice che all’età di 41 anni è incinta per la terza volta.

A distanza di qualche giorno dalla dolcissima indiscrezione che vedrebbe la famosa attrice italiana incinta per la prima volta, non possiamo fare a meno di raccontarvi quest’altra splendida notizia. In questo caso, non si tratta affatto di una voce di corridoio non ancora smentita o affermata, ma di una vera e propria conferma. E, pensate, è stata proprio la diretta interessata a rivelare ogni cosa.

Nel corso di una sua intervista, l’amatissima ha annunciato ai suoi ammiratori di stare vivendo un momento magico: la sua terza gravidanza. A distanza di poco più di due anni dalla nascita della sua secondogenita, risalente al periodo del primo lockdown, l’attrice ha annunciato l’arrivo del suo terzo figlio. Una notizia fantastica, da come si può chiaramente comprendere, e che ha riempito di gioia il cuore di tutti. Curiosi di sapere di chi parliamo?

È incinta per la terza volta a 41 anni: fantastico!

Una notizia del genere l’amata attrice non poteva affatto tenersela per sé e così – nel corso di una sua intervista a Variety – ha annunciato di essere incinta per la terza volta a 41 anni. “Sono veramente felice”, ha rivelato l’apprezzata interprete tra le pagine del giornale, non perdendo occasione di ribadire quanto sia grata alla vita. D’altra parte, si sa: l’arrivo di un bebè, è sempre qualcosa di magico.

E così, dopo la nascita della sua primogenita avuta da una relazione precedente e della sua seconda figlia, l’attrice e il suo compagno sono pronti ad allargare ancora di più la famiglia. Ad oggi, non sappiamo se si tratta di un maschietto o di una femminuccia – anche perché l’attrice non ha profili social – sembrerebbe che il parto sia previsto in autunno. Tra qualche mese, quindi, l’attrice sarà mamma per la terza volta. Di chi parliamo? Proprio di lei: Michelle Williams, la bellissima e dolce Jen di Dawson’s creek.

Chi è il marito di Michelle Williams?

A distanza di tre anni dal suo primo incontro con l’attuale compagno, Michelle Williams diventerà nuovamente mamma. Curiosi di sapere chi è il ‘fortunato’? Lui si chiama Thomas Kail ed è un apprezzatissimo regista statunitense.

Tanti auguri alla coppia per l’arrivo del suo secondo figlio!