La nuova borsa di Belen Rodriguez fa impazzire: sapete il prezzo? Da capogiro!

La nuova borsa mostrata da Belen Rodriguez fa impazzire tutti, ma sapete il prezzo? È davvero da capogiro, ma che figurone!

Quando si tratta di nuove mode o preziosi consigli di stile, Belen Rodriguez è sempre in prima linea. In attesa dei suoi abiti floreali – la cui uscita, a quanto pare, è prevista per il 2023 – la conduttrice continua ad impreziosire i suoi outfit con dettagli da urlo! L’ultimo è stato mostrato qualche ora fa su Instagram e, in men che non si dica, ha conquistato tutti.

Prima di dedicarsi anima e corpo alla sua prossima stagione televisiva – proprio recentemente, vi abbiamo svelato una novità clamorosa su quest’aspetto della sua vita – Belen Rodriguez continua a ricaricare le pile insieme a Stefano e alla sua famiglia. Sui social, non perde occasione di poter condividere i momenti salienti di questa sua vacanza piena d’amore, ma non solo. A distanza di qualche tempo dall’immagine della sua manicure, l’argentina ha mostrato l’ultima chicca del suo guardaroba. Parliamo di una borsa, definita da lei stessa ‘il mio tesoro’, che ha fatto il boom di likes.

L’ultimo consiglio di stile di Belen Rodriguez è da urlo! Si tratta di una borsa con maglia in alluminio ricoperta di strass di cristallo di diverso colore. Insomma, davvero bellissima! Siete curiosi, però, di sapere il prezzo? È da capogiro, ma vi assicuriamo che il figurone è davvero assicurato con questo accessorio!

Belen Rodriguez, la nuova borsa di Belen fa boom di likes: qual è il prezzo

Attivissima sul suo canale Instagram, Belen Rodriguez non ha potuto fare a meno di mostrare questa sua nuova borsa da urlo! Non è assolutamente la prima volta che la conduttrice si è dilettata a condividere alcuni ‘dettagli’ del suo guardaroba, facendo innamorare tutti i suoi followers, ma stavolta ha fatto davvero centro! Come dicevamo poco fa, stiamo parlando di una borsa super colorata – in perfetta sintonia con l’estate – che si appresta ad essere un vero e proprio ‘must have’. Siete curiosi di vedere anche voi di che cosa parliamo e, soprattutto, il suo prezzo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa!

Dopo aver mostrato la novità di quest’anno, Belen Rodriguez ha voluto conquistare ancora di più tutti i suoi followers con una borsa da urlo! “My treasure”, scrive la conduttrice a corredo del suo ultimo posto, che in men che non si dica è stato bombardato dai suoi followers. Dateci un po’ un’occhiata:

Davvero bellissima, non credete? Si tratta, come dicevamo, di una patchwork appartenente alla collezione di Benedetta Bruzziches dai diversi colori e dimensioni. Siete curiosi, però, di sapere il suo prezzo? Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale, sembrerebbe che il costo sia di 1130 euro. Cosa ne pensate?