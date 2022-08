Benedetta e Cristina Parodi al mare: senza trucco e filtri, le sorelle al naturale

Le sorelle Parodi, Benedetta e Cristina si mostrano in un selfie al mare senza alcun filtro e senza trucco: come sono al naturale

Due donne bellissime e di successo che con il loro talento hanno conquistato il pubblico a partire dai loro esordi televisivi. Benedetta e Cristina Parodi sono le sorelle più amate del Web!

Il profilo social dell’amatissima food blogger in questa super estate impazza con scatti memorabili che la vedono in compagnia della sua splendida famiglia a godersi il mare ed il sole oltre che la buona cucina. La stessa amatissima conduttrice di Bake Off ci delizia ogni giorno attraverso il suo canale Instagram ufficiale con storie e post davvero appetitosi. Ma a catturare l’attenzione in queste precedenti ore è stata una foto condivisa da Benedetta Parodi all’interno del suo profilo che la ritrae insieme alla sua amatissima sorella Cristina Parodi. Insieme al mare, le sorelle Parodi appaiono senza trucco e filtri completamente al naturale. Le avete viste? Ecco lo scatto che le ritrae insieme.

Le sorelle Benedetta e Cristina Parodi al naturale: eccole senza trucco e filtri

Dopo aver inaugurato l’inizio della stagione estiva a fine Maggio con la prima foto al mare, Benedetta Parodi è ora in vacanza prima di ritornare sul set della nuova edizione del talent più dolce che ci sia.

Ebbene, tra la registrazione di una puntata e l’altra della nuova edizione di Bake Off che vedremo andare in onda a partire dal prossimo Settembre con tante novità, è giunta l’estate anche per Benedetta Parodi che, in vacanza con la sua famiglia si gode degli istanti di puro relax tra un bagno in mare, la lettura di un buon libro ed ai fornelli per preparare piatti dalla bontà inimitabile. Da qualche settimana l’amata conduttrice televisiva è giunta alla soglia dei 50 anni di età, ed ha festeggiato il mezzo secolo raggiunto insieme alla sua splendida famiglia. Bella come sempre, a ridosso dei 50 si mostra in splendida forma. Ma come fa? La splendida conduttrice ha svelato il suo segreto!

Ci delizia ogni giorno con ricette ripetibili a casa ed ovviamente appetitose, in grado di conquistare il palato di chiunque. Ma la galleria Instagram dell’amatissima conduttrice e food blogger si impreziosisce anche di dolcissimi scatti che la ritraggono in famiglia. Tra questi, uno degli ultimi ad aver riscosso parecchia attenzione è lo scatto che vede ritratte le sorelle Parodi al mare. Trascorrono le vacanze estive insieme e tra un momento e l’altro ecco che si scatta una foto per cogliere l’istante ed il sorriso perfetto!

In questo scatto dove appaiono insieme, felici e spensierate le sorelle Benedetta e Cristina Parodi si godono gli ultimi istanti della giornata prima che cali il sole. Le vediamo completamente al naturale, senza trucco e senza nessun filtro. Le avevate mai viste così? Non trovate siano davvero splendide?