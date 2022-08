Can Yaman, retroscena incredibile: in cosa si è laureato prima di diventare famoso

Sapete in che cosa è laureato Can Yaman? Prima di diventare famoso ha seguito un importante percorso di studi.

E’ l’attore del momento, Can Yaman da più di un anno vive in Italia impegnato in grandi progetti televisivi. Dopo il successo ottenuto grazie alle soap opere turche andate in onda nel nostro paese e in molti altri la popolarità è cresciuta sempre di più e oggi tutti lo conoscono.

La primissima serie trasmessa, ricorderete, è Bitter Sweet-Ingredienti D’amore che ha tenuto incollati alla televisione migliaia di italiani. L’attore ha interpretato il protagonista Ferit Aslan ed è stato affiancato da Orge Gurel nei panni di Nazli. Dal 2017 ha cominciato ad ottenere grande fama un po’ ovunque e questa si è accentuata ancora di più con la messa in onda di una nuova serie che l’ha visto protagonista, Daydreamer-Le ali del sogno, seguita da Mr.Wrong- Lezioni D’amore. Queste serie hanno fatto sì che diventasse famosissimo tanto da essere successivamente richiesto per altri progetti lontano dalla Turchia.

In Italia ha cominciato girando la pubblicità per la pasta de Cecco che l’ha visto affiancare l’attrice Claudia Gerini. In questi ultimi mesi è stato impegnato con le riprese della serie Viola come il mare con Francesca Chillemi. Dovrebbe andare in onda nella stagione autunnale dato che come hanno fatto sapere sui social i due attori le registrazioni sono terminate. Can Yaman è diventato famoso come attore ma prima ancora aveva intrapreso una strada completamente diversa, sapete in che cosa si è laureato?

Can Yaman è impegnatissimo in Italia con tanti nuovi progetti; da poco ha fatto sapere della fine delle riprese della serie Viola come il mare, che vedremo nella stagionale autunnale in cui veste i panni dell’ispettore di polizia Francesco Demir.

Can Yaman dopo aver frequentato il liceo italiano ad Istanbul si è iscritto all’università, laureandosi in Giurisprudenza nel 2012. Soltanto dopo pochi mesi ha scelto di dedicarsi alla sua passione, la recitazione.