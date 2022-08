Federica Panicucci, in pochi la ricorderanno nel telefilm “Balliamo e cantiamo con Licia”: era il 1988

Federica Panicucci esordì in tv negli anni ’80: tra le sue prime esperienze, anche un piccolo ruolo nel telefilm “Licia”. Ve la ricordate?

A partire da settembre la ritroveremo al timone di Mattino Cinque al fianco di Francesco Vecchi, ma il seguitissimo programma mattutino targato Mediaset è solo l’ultimo in ordine di tempo dei successi e delle tappe lavorative che hanno costellato la florida carriera di Federica Panicucci.

In oltre trent’anni, la bellissima conduttrice toscana ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo con garbo e professionalità ed oggi è una dei volti femminili più apprezzati dal pubblico del piccolo schermo. Il grande successo per lei arrivò negli anni ’90 con trasmissioni come il Festivalbar di cui condusse diverse edizioni, ma già nel decennio precedente si era messa alla prova con piccoli ruoli in diverse trasmissioni.

Il suo primissimo debutto, dopo alcune esperienze nel mondo della moda, risale a ben 35 anni fa ovvero il 1987: era l’epoca di Portobello, storico programma condotto da Enzo Tortora ed andato in onda sulla Rai tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80. Qui la Panicucci approdò durante l’ultima edizione, per occupare il ruolo di ‘centralinista’. Pochi però ricordano un’altra sua partecipazione in un programma cult di quegli anni.

Parliamo della saga di “Licia”: ispirato al famoso anime giapponese, il telefilm italiano aveva per protagonisti Cristina D’Avena e l’attore Pasquale Finicelli che vestiva i panni di Mirko della band dei Bee-Hive, ricordate?

Federica Panicucci nel telefilm “Licia”: sono trascorsi ben 34 anni

La storica serie andata in onda su Italia 1 a partire dal lontanissimo 1986 riscosse un enorme successo e, a testimonianza di ciò, fu composta da ben quattro stagioni: Love Me Licia, Licia dolce Licia, Teneramente Licia ed infine Balliamo e cantiamo con Licia.

Degli attori che componevano il cast ci ricordiamo tutti ancora adesso: tempo fa, ad esempio, vi parlammo dell’ex interprete di Satomi; oppure Marco Bellavia che vestiva i panni di Steve, Carlotta Brambilla e tanti altri rimasti nel cuore dei telespettatori.

Ebbene, Federica Panicucci, all’epoca appena 21enne, prese parte proprio a quest’ultima: interpretava la parte di Jessica Sloan, amica d’infanzia e compagna di scuola della protagonista. Quel ruolo di passaggio a quanto pare le portò fortuna visto il successo che le ha dato Italia 1 negli anni successivi.

In questa immagine vediamo la conduttrice di Canale 5 com’era a quei tempi: capelli lunghissimi come ora, ma di colore castano chiaro. Per il resto, l’amato volto Mediaset è stata sempre bellissima, fin da quando era agli esordi. Come si può notare dal confronto con ora, il suo viso non sembra affatto cambiato in questi 30 e passa anni.

Complimenti vivissimi alla sempre elegante Panicucci: voi la ricordavate così?