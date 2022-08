Francesco Oppini, com’era e com’è il figlio di Alba Parietti

La trasformazione di Francesco Oppini in questi anni: pochi ricorderanno, ad esempio, com’era il figlio di Alba Parietti nel lontano 2011.

Se i suoi genitori sono da circa quarant’anni due personaggi affermati nel mondo dello spettacolo, Francesco Oppini non è mai sembrato interessato più di tanto a farne parte. Per molti anni infatti il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini è stato considerato più come ‘figlio d’arte’ che come personaggio televisivo a sé.

Classe 1982, Francesco ha da poco compiuto 40 anni: tutti sanno che il calcio è la sua grande passione e che è un grandissimo tifoso della Juventus. Essendo quindi molto esperto in tale settore, lo vediamo da anni ospite in diverse trasmissioni sportive in veste di commentatore.

Per quanto riguarda la tv in generale, invece, il giovane Oppini è stato una presenza sporadica perché il suo vero lavoro è sempre stato quello di venditore di automobili presso una concessionaria. Le sue esperienze sul piccolo schermo in programmi che non trattassero il calcio sono state essenzialmente due: nel 2004 quando partecipò alla prima edizione del reality La Fattoria e nel 2020 al GF Vip 5.

L’avventura nella casa più spiata d’Italia è sicuramente stata quella che gli ha regalato il grande successo e l’affetto della gente che ha potuto così finalmente conoscerlo meglio come persona, al di là dei suoi genitori. In questi anni Francesco è cresciuto ed è diventato adulto, ma quanti di voi ricordano com’era in passato? Vediamo com’era l’ex gieffino qualche tempo fa!

Francesco Oppini, com’era una decina di anni fa: ve lo ricordavate?

Per mostrarvi l’evoluzione del brillante erede di Alba Parietti e Franco Oppini abbiamo scelto questa immagine che risale al 2011. In quell’occasione Francesco era ospite proprio della sua mamma che all’epoca conduceva su La7d il talk show intitolato Alballoscuro.

In ognuna delle dieci puntate in onda ogni giovedì in prima serata, la showgirl intervistava un nuovo ospite e tra questi ci fu anche suo figlio. Osservando l’immagine, si può notare come l’espressione di Francesco, che allora non aveva neanche 30 anni, fosse decisamente più da ragazzo.

I capelli, tra le sue caratteristiche peculiari, erano già tagliati come adesso, forse solo un po’ più lunghi. La somiglianza col padre Franco è sempre stata evidente anche da prima di questa intervista: è impressionante quanto i due siano simili vero?

Di sicuro, ciò che non è mai cambiato è il fascino che Oppini jr. sembra avere sulle donne: ricordiamo che tra le sue ex fiamme ci sono state anche ragazze del mondo dello spettacolo come ad esempio Alessia Fabiani. Oggi comunque Francesco sembra aver trovato l’amore accanto alla sua nuova fidanzata con cui di recente si è mostrato sui social.

Voi lo ricordavate Francesco a quei tempi?