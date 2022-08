Il Segreto, l’attrice che interpreta Emilia ci ha dato un taglio: eccola oggi con la nuova acconciatura

Ha interpretato Emilia ne Il Segreto: dimenticate l’attrice così, oggi ha cambiato completamente look.

Il Segreto è una soap opera spagnola che ha avuto un successo impressionante. E’ stata trasmessa in molti paesi e in tutti ha avuto grande riscontro da parte dei telespettatori. Una storia lunga 8 anni e 12 stagioni. Puente Viejo è il paesino che abbiamo visto ha fatto da sfondo a tutta la trama.

Con l’ultima puntata andata in onda nel maggio del 2021 ha chiuso i battenti. Il Paese è stato distrutto dalle bombe che Don Filiberto aveva messo per le stradine e i primi abitanti a morire sono il prete, Donna Francisca e Raimundo. E’ a questo punto che la Montenegro rivela il ‘segreto’ che ha portato sempre con sè, il suo eterno amore per Ulloa. Amore che in realtà era ben noto anche se tutti gli accadimenti avevano spesso spezzato quella purezza.

Abbiamo amato e seguito in modo diverso tutti i personaggi, dal primo all’ultimo ognuno ha lasciato il segno. Vi ricordate di Emilia? Ha avuto un ruolo centrale. E’ la figlia adottiva di Raimundo ed è una ragazza bellissima e molto solare. Dopo essere stata ingannata dall’uomo che l’ha messa incinta si innamora di Alfonso Castaneda. Quest’ultimo infatti confessa il suo amore e le promette di crescere la bambina in grembo come se fosse sua figlia e così accade. E’ passato più di un anno dall’ultima volta che l’abbiamo vista, dimenticate l’attrice così, oggi ha cambiato look.

E’ Emilia Ulloa ne IL Segreto: ecco l’attrice oggi con il suo nuovo look

Ne Il Segreto abbiamo seguito con attenzione tutti i personaggi, ognuno ha lasciato il segno in modo diverso. La stessa soap opera ha conquistato i telespettatori e apprendere della sua chiusura fu un duro colpo per tutti gli appassionati. Uno dei personaggi che abbiamo amato è Emilia Ulloa.

Quando l’abbiamo conosciuta era giovanissima. E’ la figlia adottiva di Raimundo. Dopo essere stata ingannata dall’uomo che l’ha messa incinta si unisce ad Alfonso Castaneda. Gestisce insieme a suo padre la locanda di famiglia e soltanto nel corso degli eventi scoprirà che in realtà lei non è la figlia di Ulloa. Al centro dell’attenzione della trama la sua storia con Alfonso che si è inserita perfettamente nelle vicende che la soap opera ha portato in scena. Da un anno circa Il segreto non è più in onda dato che si è concluso nel maggio del 2021 in Italia, mentre in Spagna un anno prima. Siamo andati a curiosare sul canale instagram dell’attrice e vi sveliamo che oggi è completamente diversa grazie al suo nuovo look.

Eccola con una nuova chioma. Sandra Cervera ci ha dato un taglio, adesso porta i capelli molto più corti rispetto a come l’abbiamo per anni seguita nella telenovela. Naturalmente anche lo stile e il trucco è differente nella quotidianità. Sandra è un’attrice bellissima e bravissima. Voi avete amato il suo personaggio?