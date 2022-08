Ilary Blasi rinnova anche la manicure: il dettaglio è super adatto all’estate

In piena fase di rinnovamento dopo la separazione, Ilary Blasi mostra a tutti la sua manicure e ammette di andare matta per quel dettaglio.

Continua la fase di rinnovamento di Ilary Blasi, che dopo la separazione con Francesco Totti è sicuramente più presente sui social e sta incantando i suoi oltre 2 milioni di follower con scatti che esaltano tutta la sua già ben nota bellezza.

All’indomani del comunicato diffuso da entrambi gli ormai ex coniugi lo scorso 11 luglio, la conduttrice de L’Isola dei Famosi è partita insieme ai figli ed alla sorella Silvia alla volta della Tanzania dove ha alloggiato in un fantastico resort extra lusso forse proprio per cercare di allontanarsi quanto più possibile dal clamore mediatico che ha inevitabilmente travolto la sua famiglia. Si è diretta poi a Zanzibar ed infine è tornata a Sabaudia, dove possiede da anni una casa insieme all’ex marito.

L’ex Letterina ha poi trascorso qualche giorno nel meraviglioso scenario del Lago di Braies e sulle Dolomiti ha incontrato Alfonso Signorini il quale ha avuto modo di rendersi conto di come Ilary stia vivendo questa burrascosa fase della sua vita. A tal proposito, il conduttore del GF Vip ha rivelato al Messaggero che la collega, da donna forte ed equilibrata quale è, sta affrontando questa crisi nel migliore dei modi. Durante tutti questi spostamenti abbiamo assistito ad una certa ‘evoluzione’ dell’amatissimo volto Mediaset: in Tanzania ad esempio, l’abbiamo vista provare una nuova ed inedita acconciatura; ha poi lasciato tutti senza fiato col suo bikini Calzedonia; di recente ha sfoggiato una t-shirt all’ultimo grido. Ora, invece, sapete cosa ha fatto?

Ilary Blasi mostra a tutti la sua manicure: perfetta per l’estate

Diventata chiaramente più ‘social’, Ilary ci stupisce sempre di più: se durante le prime serate de L’Isola dei Famosi è stata in grado di non scegliere mai dei look banali, ora anche sul web si sta rivelando un’autentica icona fashion. L’ultima novità che la riguarda in fatto di moda? La sua nuova manicure, l’avete vista?

Come tante altre star in questo periodo, anche l’ex moglie di Totti non poteva certo resistere alla tentazione di provare una nuova particolare manicure e di mostrare ai fan lo splendido risultato ottenuto dopo una seduta dall’estetista! Così, attraverso una storia su Instagram, anche lei ha fatto vedere il colore dello smalto scelto.

Come si può notare dal video, si tratta di una tonalità chiara tendente al rosa, che tanto va di moda nella bella stagione. Il dettaglio che non passa inosservato però sono i brillantini: lei stessa ha ammesso di andarne matta. “In fissa con i glitter”, ha scritto a corredo delle immagini e bisogna ammettere che non ci sarebbe stato momento migliore dell’estate per assecondare questa sua ‘mania’!

Sull’abbronzatura poi, l’effetto è garantito: siete d’accordo?