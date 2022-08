Isola dei Famosi, cambia tutto: Alvin dice addio al ruolo da inviato? Chi potrebbe prendere il suo posto

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi ci regala nuovi colpi di scena: Alvin dice addio al ruolo da inviato? Lo rivela un’indiscrezione!

Le precedenti edizioni de L’Isola dei Famosi, a partire da quella andata in onda nel 2015, avevano consacrato Alberto Bonato, alias Alvin, come l’inviato speciale più amato ed apprezzato all’interno del reality che da ormai ben 16 edizioni tiene i telespettatori incollati allo schermo.

Dal 2015 al 2018 Alvin ha presenziato nella meravigliosa isola selvaggia nelle vesti di inviato. Nel 2019 invece si è cimentato nei panni di naufrago ed ha partecipato a L’Isola dei famosi come concorrente per mettersi alla prova nell’avventura più wild di sempre. Ed eccolo, nel 2022, fare poi il suo ritorno in Honduras a seguire ed a commentare il percorso dei naufraghi all’interno del reality. Si è reso poi protagonista insieme alla conduttrice Ilary Blasi di diversi siparietti che li vedevano intenti a battibeccarsi. A tal proposito, l’inviato ha poi spiegato cosa è realmente successo.

Sebbene sia ancora presto per parlare del nuovo cast di concorrenti che prenderà parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, sono già diverse le indiscrezioni sorte in merito al reality che vede al timone della conduzione la splendida Ilary Blasi. Indiscrezioni però, che anziché dare voce in capitolo ai possibili volti pronti a lanciarsi dal fatidico elicottero nel meraviglioso Mar dei Caraibi, puntano invece i riflettori sul possibile volto del nuovo inviato in Honduras.

Ebbene, secondo quanto rivelato dal settimanale di Alfonso Signorini, sembrerebbe che Alvin sia pronto a lasciare il ruolo da inviato a L’Isola? E chi potrebbe allora occupare questo posto vacante? Tutte domande alle quali il settimanale Chi sembrerebbe aver dato una possibile risposta!

Isola dei Famosi, indiscrezione shock: Alvin dice addio al ruolo di inviato? Chi potrebbe prendere il suo posto

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, la sedicesima per l’esattezza, non ci ha certamente lasciati privi di colpi di scena. E ancor prima dell’esordio della nuova edizione, che vedrà il debutto sicuramente nel prossimo 2023, ci sarebbero succose novità pronte a lasciarci a bocca aperta. Più che novità, al momento si tratterebbe di indiscrezioni.

Stando a quanto riportato dal Settimanale Chi, sembrerebbe che Alvin sarebbe pronto a lasciare il ruolo da inviato. Ovviamente non si tratterebbe di un abbandono. Piuttosto, il settimanale del conduttore del GF rivelerebbe che il possibile ‘ex’ inviato sarebbe pronto a prendere il posto di opinionista al fianco di Ilary Blasi. Di fatti, come abbiamo intercettato in precedenza, Valdimir Luxuria sarebbe stata nuovamente confermata come opinionista della nuova edizione del reality show, mentre sembrerebbe che Nicola Savino abbia lasciato la poltrona vacante. Sarà forse Alvin ad occuparla? Ed a quel punto, a chi si potrebbe pensare per il possibile ruolo di inviato in Honduras?

A destare qualche curiosità sarebbero stati i due ex concorrenti del reality. Il primo Edoardo Tavassi che ha dovuto abbandonare L’Isola dei Famosi a causa di un infortunio poco prima della finale, ed il secondo, Nicolas Vaporidis, vincitore della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

E voi cosa ne pensate? Chi vi piacerebbe eventualmente vedere vestire i panni di inviato nella prossima edizione del reality?