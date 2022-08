La dottoressa Pimple Popper, Omar non lo dimenticherà facilmente: incredibile!

La dottoressa Pimple Popper, Omar non si vedeva così da ben 10 anni: un episodio che difficilmente dimenticherà, davvero incredibile!

A distanza di qualche tempo dalla visita di Corey, La dottoressa Pimple Popper ha dato il benvenuto ad altro suo paziente con un enorme bozzo sulla fronte. È il giorno di Natale quando il giovane Omar si è presentato presso lo studio di Sandra Lee, eppure – nonostante il giorno festivo e la fretta di ultimare tutti gli interventi prima del previsto – la dermatologa non ha potuto fare a meno di aiutare il trentacinquenne.

Stando a quanto si apprende dal racconto fatto da Omar dinanzi alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, sembrerebbe che il bozzo sia iniziato a comparire più di 10 anni dalla sua prima visita con la dottoressa. Dapprima piccolina, l’escrescenze è cresciuta sempre di più nel corso degli anni fino a raggiungere delle dimensioni piuttosto considerevoli. A differenza di quella di Dusten, l’escrescenza di Omar non gli provocava dolore e fastidio, ma solo tanto imbarazzo. Pensate, sua moglie ha raccontato come suo marito sia fortemente cambiato da quando aveva la protuberanza e di come il suo carattere abbia assunto dei tratti decisamente negativi. Cosa sarà successo, però, nello studio della dottoressa? Pensate che Sandra Lee abbia aiutato il suo paziente? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

La dottoressa Pimple Popper, l’incubo di Omar è terminato dopo 10 anni: clamoroso!

Mancavano poche ore alla cena di Natale ed Omar sentiva la necessità di sbarazzarsi dell’enorme protuberanza presente sulla fronte per godersi appieno la serata. La dottoressa Pimple Popper sarà riuscita nel suo intento? Assolutamente si!

L’escrescenza di Omar, come dicevamo, era decisamente grande, ma non gli provocava dolore, solo tanto imbarazzo. Da sempre amante della bella vita e solito trascorrere del tempo insieme a sua moglie, il trentacinquenne non ha potuto fare a meno di raccontare come il suo stile di vita sia cambiato da un momento all’altro. L’escrescenza, infatti, è iniziata a spuntare intorno al 2008, rivoluzionando completamente la sua vita. Certo, il bozzo non rappresentava nulla di grave e la parole della dottoressa lo hanno anche confermato, ma Omar sentiva ugualmente l’esigenza di sbarazzarsene una volta per sempre.

Portato all’interno della clinica, Sandra Lee ha immediatamente proceduto con l’operazione di rimozione. Il bozzo non era affatto un lipoma, come inizialmente credeva la dermatologa, bensì una semplicissima cisti. In ogni caso, la dottoressa ha rimosso l’escrescenza senza troppi problemi e in men che non si dica. Guardate un po’ il magnifico lavoro portato a termine:

Appena terminato l’intervento, Omar non ha potuto fare a meno di trattenere l’emozione. Dopo 10 anni di ‘inferno’, adesso ha una nuova fronte e non può non esserne contento!