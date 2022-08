Fa tutt’altro dopo Masterchef! Oggi Paola ha completamente cambiato vita: la ritroviamo proprio così

Dopo aver partecipato a Masterchef, Paola ha completamente cambiato vita: oggi fa tutt’altro, la ritroviamo proprio così a distanza di anni.

Tutti gli amanti di Masterchef, non possono fare a meno di ricordarsela! Stiamo parlando di Paola Galloni, concorrente della seconda edizione del famoso talent culinario. Giunta tra le cucine del programma per via della sua passione per la cucina, la simpaticissima milanese è riuscita facilmente a conquistare il palato dei tre giudici, che subito le hanno dato la possibilità di passare alla fase successiva.

Diventare una concorrente di Masterchef, non è stato affatto cosa facile. Dopo aver conquistato i tre giudici nel corso della prima prova, la bella Paola ne ha dovuto superare altre e solo dopo è riuscita ad indossare il famoso ed ambito grembiule bianco. Da quel preciso momento, però, il percorso della concorrente è stato tutto in salita. Vincitrice di una prova e di un’altra in brigata, la Galloni è stata una delle protagoniste indiscusse di quell’edizione, incantando tutti coi suoi piatti.

Nonostante la mancata vittoria a Masterchef, Paola è riuscita ugualmente nel suo obiettivo: ha dato prova della sua bravura e di quanto la sua passione per la cucina fosse davvero immensa. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? L’abbiamo rintracciata su Instagram e – così come la sua amica Daiana – anche lei sembrerebbe aver cambiato completamente vita.

Cosa fa oggi Paola dopo Masterchef? Ha cambiato vita

Se Andrea Marconetti, dopo il terzo posto a Masterchef, ha completamente rivoluzionato il suo look, Paola Galloni continua ad essere splendida ma con uno stile di vita decisamente diverso da quello dei tempi del talent. All’epoca della sua partecipazione al programma, infatti, l’amatissima sua concorrente era una casalinga appassionata di cucina, siete curiosi di sapere che cosa fa oggi?

A distanza di quasi 10 anni dalla sua partecipazione a Masterchef, l’abbiamo rintracciata su Instagram ed abbiamo constatato che la sua vita sembrerebbe decisamente diversa da allora. Così come è successo a Guido, suo compagno di viaggio ai tempi del talent, anche la bella Galloni ha ‘salutato’ la sua vecchia vita per dedicarsi ad un’altra più attinente alle sue passioni! Stando a quanto si apprende dalla sua bio social, infatti, sembrerebbe che attualmente Paola scriva di cucina, ma che sia stata anche autrice di diversi libri riguardanti questo mondo.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato tantissimi scatti dei suoi piatti. Che dire?! Davvero squisiti! Sembrerebbe proprio che Paola prediliga una cucina salutare, facile per tutti e, soprattutto, super veloce. Insomma, un mix perfetto per ogni donna di casa. Curiosi, infine, di vedere come la ritroviamo dopo quasi 10 anni? Eccola qui, sempre uno schianto:

Sempre bellissima, non credete? Quell’eleganza che l’ha contraddistinta tra le cucine di Masterchef, Paola continua ad averla ancora adesso. Complimenti!