Michelle Pfeiffer, spunta il selfie con le sorelle: le avete mai viste?

Bellissima ed elegante come sempre, l’attrice Michelle Pfeiffer si mostra sui social insieme alle sorelle Dedee e Lori: eccole insieme.

Michelle Pfeiffer è sicuramente tra le star di Hollywood più conosciute ed apprezzate. Tanti i ruoli da lei interpretati in circa 40 anni di carriera che ne hanno fatto una autentica icona del cinema mondiale. Nata in California il 29 aprile del 1958, ha origini britanniche, olandesi, svedesi e tedesche!

Nonostante fin da ragazza avesse ‘il pallino’ del giornalismo e si fosse iscritta all’università, Michelle ben presto decide di abbandonare quel percorso ed inizia a svolgere vari lavoretti. Finché un giorno decide di partecipare al concorso di bellezza Miss Orange County. E’ proprio dopo quella vittoria che avrà inizio la sua fortunata carriera di attrice e dopo le prime esperienze per il piccolo e grande schermo, è il ruolo di Elvira Hancock in Scarface al fianco del grande Al Pacino a farle ottenere il successo internazionale.

Se le sue interpretazioni sono rimaste nella storia del cinema, non tutti conoscono alcuni dettagli della sua vita privata. Ad esempio, sapete che lavoro facevano i suoi genitori? Oppure, quanti fratelli ha? Sì, perché la stupenda 64enne che tutti ammiriamo è nata in una famiglia numerosa: è la seconda di quattro figli ed ha un fratello maggiore di nome Rick e due sorelle più piccole di cui una fa l’attrice proprio come lei: tempo fa, Michelle si è mostrata con loro in un selfie su Instagram, vediamole!

Michelle Pfeiffer, ecco chi sono le sue sorelle: lo scatto imperdibile

Né la madre né il padre di Michelle facevano parte del mondo dello spettacolo: suo padre lavorava come installatore di impianti di aria condizionata mentre sua madre era casalinga. A quanto pare, però, ben due delle loro figlie hanno dimostrato propensioni artistiche. Alcuni non sanno infatti che anche l’altra sorella di Michelle, Dorothy Diane detta Dedee, è un’attrice.

Nella foto che vi mostriamo la vediamo alla destra della star hollywoodiana: capelli rossi, grandi ed eccentrici occhiali, viso simpatico. Dedee è nata a Midway City, il 1° gennaio del 1964. Tra le pellicole e le serie tv a cui ha preso parte possiamo menzionare Un giorno di ordinaria follia, Qualcosa di personale, La signora in giallo, E.R. – Medici in prima linea. Sposatasi tre volte, non è noto con esattezza quanti figli abbia.

L’altra sorella invece è Lori, nata nel 1965: delle tre è quella con i capelli più scuri ed è più somigliante a Dedee. Ha un profilo Instagram privato, ma possiamo vederla in diversi scatti delle due attrici. Le tre sembrano molto unite e felici quando possono condividere un po’ di tempo insieme.

Voi avevate già visto le sorelle Pfeiffer? E Dedee la conoscevate come attrice?