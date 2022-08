“La parola povertà la conosco”: Biagio Antonacci, il retroscena che nessuno immaginerebbe

Qualche anno fa a Vanity Fair Biagio Antonacci ha rivelato il suo difficile passato: quanti avrebbero immaginato un retroscena simile?

Il suo nome è tra i più importanti nell’intero panorama musicale italiano e a lui sono legati successi indimenticabili che a distanza di anni continuano ad emozionare chi le ascolta. Iris, Nato a Milano il 9 novembre del 1963, Biagio Antonacci è cresciuto a Rozzano e proprio riguardo agli anni della sua adolescenza lì, ha confessato ciò che forse nessuno avrebbe immaginato.

Ex compagno di Marianna Morandi, figlia dell’amatissimo Gianni, con lei ha avuto due figli, Paolo e Giovanni. Dopo la fine di quella relazione durata quasi 10 anni, Biagio ha incontrato Paola Cardinale, con cui è in coppia ancora oggi. Paola aveva già una figlia sua, di nome Benedetta mentre dall’unione col cantante, a dicembre dello scorso anno, è nato Carlo.

Intervistato qualche anno fa da Vanity Fair, il famoso cantautore si è raccontato a cuore aperto come forse raramente ha fatto da quando è un personaggio così popolare. Una confessione che ha sorpreso molti e che racconta una storia di riscatto davvero intensa e toccante. Vediamo allora cosa ha rivelato nel dettaglio l’amatissimo artista.

Biagio Antonacci, “Papà era povero”: inaspettato retroscena

Figlio di padre pugliese e madre milanese, Antonacci è cresciuto al nord ma durante la sua adolescenza ha dovuto scontrarsi con tanti pregiudizi e con le difficoltà economiche che hanno caratterizzato la storia della sua famiglia. Al noto magazine infatti ha raccontato: “Papà era povero, arrivò da emigrante a Milano e dormiva nei palazzi in costruzione. La parola povertà la conosco perché siamo stati spesso sul suo ciglio. Ci chiamavano terroni e questa cosa ci ha scatenato dentro un senso di rivalsa”.

Non nega che l’ambiente frequentato da ragazzo non sia stato dei migliori: Sono cresciuto nel Bronx, tra scorribande e risse. Eravamo i ragazzi della Via Pal noi di Rozzano”. Rivela poi che gli esordi nel panorama musicale italiano non sono stati affatto semplici: diplomato geometra, durante il tirocinio approfittava dei momenti di pausa per esibirsi alla presenza di dei colleghi mentre di sera suonava nei pianobar sui navigli.

Gli esperti non sembravano essergli favorevoli , infatti i suoi primi pezzi furono scartati Alberto Salerno, il marito di Mara Maionchi. Eppure, lui non si è mai arreso: “Ho sempre pensato che i pazzi fossero loro e che in realtà avevo talento. Ma riconosco di non aver mai mollato nonostante le tante porte in faccia”. Alla fine, Biagio Antonacci è riuscito a diventare l’artista di successo che è oggi e a gioirne sono proprio i suoi milioni di fan che, grazie alla sua caparbietà, possono godere delle bellissime canzoni.

Con la sua difficile storia, Biagio ha dimostrato che volere e veramente potere, complimenti!