Prima l’espulsione da Vite al Limite, poi la tragica notizia: è morta, terribile dolore

Dapprima l’espulsione a Vite al Limite, poi la tragica notizia sulla sua morte: terribile dolore per la paziente, cos’è successo.

Non tutte le storie di Vite al Limite hanno avuto un buon epilogo. Ce ne sono state alcune, infatti, che hanno lasciato l’amaro in bocca con il loro tragico finale. Proprio recentemente, vi abbiamo parlato della storia di James King, un giovane paziente del dottor Nowzaradan che aveva scelto di chiedere aiuto al medico chirurgo iraniano per ritornare in forma, ma morto qualche mese dopo la sua partecipazione al programma.

Anche la storia della protagonista di questo nostro articolo di oggi, purtroppo, ha avuto un tragico epilogo. Rivoltasi al dottor Nowzaradan per ritornare in forma e riavere la vita che aveva prima, la donna ha dato parecchio filo da torcere al medico chirurgo. Certo, inizialmente la donna era riuscita a rispettare il programma di dimagrimento impostole dal buon Younan, ma dopo l’intervento di chirurgia bariatrica sembrava che fosse ritornata alle cattive abitudini. Da qui, quindi, un’unica e drastica decisione di Nowzaradan: espellerla dal programma! Quello che, però, è successo una volta ritornata a casa è davvero drammatico: poco più di due anni fa, infatti, la figlia della paziente ha annunciato la sua morte. Una notizia drammatica, quindi, che ancora adesso lascia tutti di stucco. Scopriamo cos’è successo prima dell’espulsione da Vite al limite e di chi stiamo parlando.

L’espulsione da Vite al Limite e il tragico annuncio della morte: dramma terribile

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di espulsioni da Vite al Limite. Quando, infatti, il dottor Nowzaradan si rende conto che la sua pazienti non ha in mente di dimagrire e di portare a casa grandi risultati, decide di allontanarli dal programma di dimagrimento. La protagonista di questo nostro articolo, purtroppo, fa parte di questa schiera di pazienti. Entrata a far parte della clinica di Houston con un peso che superava di gran lunga i 300 kg, la donna non vedeva l’ora di riappropriarsi dalla sua vita. Ci è riuscita? Assolutamente sì! I risultati registrati inizialmente sono stati stupefacenti tanto da spingere il medico chirurgo a procedere con l’operazione. A distanza di mesi dall’intervento, però, la donna è ricaduta nel circolo vizioso dell’ossessione per il cibo, spingendo il chirurgo iraniano ad espellerla dal programma. Un grosso peccato, da come si può chiaramente comprendere, soprattutto perché era riuscita a dimagrire più di 100 kg in totale.

Una volta ritornata a casa, però, è successo l’impensabile. Lisa Fleming – perché è proprio di lei che stiamo parlando – è morta. Ad annunciarlo, come dicevamo poco fa, è stata sua figlia Danielle sui social. Non conosciamo esattamente le cause della sua morte, ma sembrerebbe che a determinare il decesso siano state le scarse condizioni di salute della donna.

Una notizia terribile, quindi, che ancora adesso lascia tutti di stucco.